کد خبر: 1390795
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
سیاست » اخبار کلی
در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته؛  

سومین نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد

ی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش سوزی شد.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، یک فروند نفتکش متخلف که برخلاف مقررات اعلام‌شده و در مسیر غیرمجاز در شرق تنگه هرمز، با سامانه های ناوبری خاموش درحال تردد بود، با مین دریایی برخورد کرد و دچار آتش‌سوزی شد.

از ساعت ۲۳:۰۰ روز گذشته تاکنون، این سومین نفتکش متخلف است که براثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شده و از حرکت بازمانده است.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه، به رغم دروغ پردازی های رییس جمهور آمریکا، تنگه هرمز بسته است و تا هر وقت جمهوری اسلامی ایران لازم بداند، بسته خواهد ماند، تاکید کرد؛ تمامی شناورها موظف‌ هستند در مسیرهای مجاز تردد کرده و مقررات اعلامی نیروهای مسلح ایران را رعایت کنند.همچنین برای چندمین بار به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها هشدار داده می‌شود از تردد در مسیرهای غیرمجاز و خاموش‌کردن سامانه‌های ناوبری خودداری کنند.

برچسب ها: نفتکش ، تنگه هرمز ، ارتش
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