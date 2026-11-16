کد خبر: 1390766
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
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زاکانی: مسئول ترک فعل دیگران در آلودگی هوا نیستم

علیرضا زاکانی شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره مسئول ترک فعل دستگاه‌ها در موضوع آلودگی هوا گفت: من مسئول ترک فعل دیگران نیستم و مسئولیت افعال خودم را برعهده دارم.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، صبح امروز (دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه) در حاشیه آیین غرس ۱۶۸ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در قالب پویش ۳۱۳ هزار نهال امید در پارک شهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت آلودگی هوای پایتخت اظهار کرد: آلودگی هوا مسئله‌ای نیست که با تلاش یک مجموعه به‌تنهایی برطرف شود و در این زمینه ۲۳ دستگاه مسئولیت دارند.

به گزارش مهر، وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های مسئول افزود: وقتی عملکرد مجموعه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود برخی از دستگاه‌هایی که باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و مسئولیت‌هایشان بر زمین مانده است.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه کاهش آلودگی هوا گفت: شورای ششم و شهرداری تهران گام‌های مهمی در این زمینه برداشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد؛ اقدامی که همچنان در حال گسترش است.

زاکانی ادامه داد: در بخش زیرساختی نیز توسعه بزرگراه‌ها و خطوط مترو در دستور کار قرار گرفته و ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه ۴۹ درصد بودجه شهرداری تهران به حوزه فنی و عمرانی و حمل‌ونقل اختصاص دارد، تصریح کرد: رسیدگی به مسائل مربوط به آب و محیط زیست نیز از دیگر اقدامات مدیریت شهری بوده است. با این حال، برای حل معضل آلودگی هوا باید همه دستگاه‌های مسئول پای کار بیایند و همکاری بین‌بخشی شکل بگیرد.

شهردار تهران با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: در پنج سالی که مسئولیت شهرداری تهران را برعهده داشته‌ام، حتی یک جلسه برای بررسی و رسیدگی به آلودگی هوا تشکیل نشده است؛ البته مسئولیت برگزاری چنین جلساتی نیز بر عهده شهرداری نیست.

زاکانی با تأکید بر اینکه حل آلودگی هوا نیازمند اقدام عملی است، اظهار کرد: سیاهه انتشار جدید از سوی دانشگاه‌های معتبر تهیه شده و نتایج آن نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آلایندگی تهران به مناطق پیرامونی پایتخت مربوط می‌شود.

وی مازوت‌سوزی، الگوی کشت در مناطق اطراف تهران، فعالیت صنایع پیرامونی و نوع تولیدات آن‌ها را از جمله عوامل تأثیرگذار بر آلودگی هوای پایتخت دانست.

شهردار تهران با اشاره به مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت هوای پاک گفت: متولی اصلی هوای پاک سازمان محیط زیست است و این سازمان باید دستگاه‌های مسئول را برای بررسی وضعیت آلودگی هوا به جلسات دعوت کند.

وی افزود: هر دستگاه باید بر اساس سیاهه انتشار، سهم و تکالیف خود را مشخص کند و مورد ارزیابی قرار دهد تا معلوم شود چه میزان از مسئولیت‌های تعیین‌شده را انجام داده است.

زاکانی در پاسخ به پرسشی درباره مسئول ترک فعل دستگاه‌ها در موضوع آلودگی هوا نیز گفت: من مسئول ترک فعل دیگران نیستم و مسئولیت افعال خودم را برعهده دارم.

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، آلودگی هوا ، شهرداری تهران
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