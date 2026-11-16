کد خبر: 1390746
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
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هشدار نارنجی بارش برف و باران؛ احتمال سیلاب و اختلال در تردد

ف سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای استان‌های شمالی، از احتمال سیلاب، بارش برف، کاهش محسوس دما و اختلال در تردد خبر داد.

جوان آنلاین: بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی بیانگر آن است که امروز در خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، بخش‌هایی از آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان و همچنین شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، بارش باران، برف در مناطق سردسیر، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

فردا سه‌شنبه نیز مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و ارتفاعات سمنان شاهد بارش باران، برف در نواحی سردسیر، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهند بود.

برای روز چهارشنبه، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده همراه با احتمال صاعقه در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور پیش‌بینی شده است.

روز پنجشنبه در مناطقی از نیمه شمالی و شرق کشور و روز جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از جنوب کشور، وزش باد و در نواحی مستعد، خیزش گردوخاک انتظار می‌رود. همچنین خلیج‌فارس امروز مواج و متلاطم است و دریای خزر نیز از بعدازظهر امروز تا سه‌شنبه چنین شرایطی خواهد داشت.

در بخش مطالب مرتبط با این گزارش نیز به موضوع‌های «بارش باران و برف در ۱۳ استان از فردا و تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی» و «باران و صاعقه در ۱۳ استان و کاهش محسوس دما در شمال شرق» اشاره شده است.

بر اساس هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از دوشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ادامه دارد. مخاطرات این سامانه شامل رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در مناطق سردسیر، کاهش محسوس دما و مه خواهد بود.

محدوده تأثیر این سامانه در روز جاری، استان‌های گیلان و مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی است. فردا نیز گیلان، نیمه غربی مازندران، شمال و نوار شرقی اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی تحت تأثیر فعالیت آن قرار خواهند گرفت.

اختلال در حمل‌ونقل و تردد، جاری شدن سیلاب، افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه از پیامدهای مخاطره‌آمیز این سامانه عنوان شده است.

وزش باد شدید موقت نیز می‌تواند شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی را در پی داشته باشد. در مناطق سردسیر، احتمال قطعی حامل‌های انرژی و اختلال در فعالیت‌های عمرانی نیز وجود دارد.

سازمان هواشناسی از شهروندان خواسته است از سفرهای غیرضروری، اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین فعالیت‌های طبیعت‌گردی خودداری کنند.

همراه داشتن تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ و سوخت کافی در سفر به مناطق سردسیر، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، پرهیز از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده و مدیریت مصرف برق و گاز نیز از دیگر توصیه‌های این سازمان است.

همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش راهداری برای برف‌روبی محورهای کوهستانی و آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها تأکید شده است.

برچسب ها: هشدار نارنجی ، هشدار نارنجی هواشناسی ، هواشناسی
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