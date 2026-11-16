رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی آموزش و پرورش، در جلسه بررسی وضعیت اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری بر تسریع اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری، رفع موانع اجرایی و پیگیری روند اجرای این طرح تأکید شد.

جوان آنلاین: در جلسه بررسی وضعیت اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری که با حضور محمود حبیبی، رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش و مهندس امامی، معاون مشتریان تجاری و سازمانی شرکت مخابرات ایران در محل این مرکز برگزار شد، آخرین وضعیت اتصال مدارس کشور به شبکه فیبر نوری، موانع و چالش‌های اجرایی و راهکارهای تسریع در تکمیل این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، رؤسای فناوری اطلاعات ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و معاونان تجاری شرکت مخابرات استان‌ها نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، گزارشی از وضعیت اتصال مدارس در استان‌های کشور ارائه شد و موضوعاتی همچون پیگیری اتصال مدارس باقی‌مانده، شناسایی و رفع موانع اجرایی، راه‌اندازی و تکمیل داشبورد برخط پایش اتصالات و همچنین برقراری مجدد اتصال مدارسی که سال گذشته از خدمات فیبر نوری برخوردار بوده‌اند اما در حال حاضر اتصال آن‌ها برقرار نیست، بررسی شد.

اتصال ۸ هزار و ۲۵ مدرسه به شبکه فیبر نوری تا آبان ۱۴۰۵

بر اساس آخرین آمار عملکردی، در چارچوب برنامه اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری، تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۸ هزار و ۲۵ مدرسه به این شبکه متصل شده‌اند.

بررسی عملکرد استان‌ها در اجرای برنامه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و فارس بیشترین تعداد اتصال ثبت‌شده را داشته‌اند. همچنین از نظر درصد تحقق برنامه، استان‌های یزد، خراسان شمالی، بوشهر و چهارمحال‌وبختیاری در زمره استان‌های پیشرو قرار دارند.

در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت اتصال مدارس، رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و تقویت هماهنگی میان ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و شرکت مخابرات ایران تأکید شد.

توسعه زیرساخت فیبر نوری در مدارس کشور، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و پایداری دسترسی به اینترنت، تقویت زیرساخت‌های آموزش دیجیتال و فراهم‌سازی بستر لازم برای بهره‌گیری از خدمات و فناوری‌های هوشمند آموزشی است.