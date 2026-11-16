وضعیت قرمز هوای تهران با شاخص ۱۵۸

جوان آنلاین: در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۵۸ در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار دارد؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

با افزایش آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در چهار روز اخیر، کیفیت هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار داشته و پیش بینی میشود این وضعیت تا روز آینده نیز تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۳ روز هوای پاک و ۳ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.