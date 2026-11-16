باران و برف در راه کشور است

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: امروز (۲۵ آبان) در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان و سه‌شنبه (۲۶ آبان) در گیلان، مازندران، اردبیل و برخی نقاط آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات سمنان، ابرناکی، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

وی افزود: چهارشنبه (۲۷ آبان) در برخی مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب افزایش ابر و بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا پنجشنبه (۲۸ آبان) در مناطقی از نیمه شمالی و شرق و جمعه (۲۹ آبان) در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوبی کشور وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

وی افزود: امروز خلیج فارس و از بعدازظهر امروز تا سه‌شنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.

ضیاییانرئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۶ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار رقیق گاهی افزایش ابر و افزایش باد با حداقل ۹ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه‌ ( ۲۷ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، غبار رقیق، گاهی افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.