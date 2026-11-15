\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u06f3.\u06f8 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0648\u0631\u0632\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f0:\u06f5\u06f3 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.