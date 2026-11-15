جوان آنلاین: دومینوی حملات سپاه به زیرساخت‌های امنیتی اطلاعاتی امریکا در منطقه، یک واقعیت جدید را در معادلات امنیتی آب‌های خلیج فارس ایجاد کرده است. ایران به فاصله کمی از حملات نقطه‌زنی به یک رادار هشدار اولیه در بحرین، رادار سایت پدافندی امریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین را با شش پهپاد مورد هدف قرار داد. طبق اطلاعیه سپاه، اصابت دقیق و موفق این پهپاد‌ها در مناطق مختلف بحرین شنیده شده و توانسته است بار دیگر توانمندی عملیاتی سپاه را به رخ بکشد.

سپاه این عملیات را بخشی از پاسخ قاطع و کوبنده به تجاوز آشکار ارتش ایالات متحده اعلام کرد که نشان می‌دهد برنامه به‌ظاهر اسکورت و، در واقع، قاچاق نفت در تنگه هرمز با شکست کامل روبه‌رو شده است. در ادامه سپاه با اعلام قاطعانه بسته بودن تنگه هرمز هشدار داد که هرگونه تجاوز دشمن امریکایی با پاسخی سخت‌تر و کوبنده‌تر روبه‌رو خواهد شد. پیش از این نیز، سپاه یک رادار هشدار اولیه امریکا در بحرین را هدف قرار داده بود. اهمیت این رادار در آن است که سامانه هشدار اولیه از اجزای اصلی سامانه‌های مراقبت و دفاع هوایی است و وظیفه شناسایی تهدیدات احتمالی در مراحل اولیه و انتقال اطلاعات لازم به مراکز فرماندهی را بر عهده دارد. این دو عملیات به همراه ضربه به سامانه‌های کمک ناوبری در جزیره دیدامار عمان، گویای الگوی جدید عملیاتی ایران در آب‌های پیرامون تنگه هرمز است. ایران عملیات خود را در دو بعد شدت و دامنه گسترش داده است، به‌گونه‌ای که هم شمار پرتابه‌های به‌کاررفته افزایش یافته و هم دامنه بانک اهداف گسترده‌تر شده است.

ایران منطق پاسخگویی را حفظ کرده است

طبق گفته سپاه این حملات هم به منظور حفظ منطق پاسخ متقابل به امریکا و هم حذف اقدامات مداخله‌جویانه امریکا در مدیریت تنگه هرمز اعمال شده است.

امریکا طی ماه‌های اخیر، حملات به مراکز دیده‌بانی و رادار‌های اطلاعاتی ایران را در سواحل جنوبی کشور اختیار کرده بود. اقدامی که با حفظ فضای جنگ علیه ایران، تلاش داشت که با ضربه به سیستم‌های کنترل‌کننده آب‌های جنوبی، بازگشایی تنگه هرمز را میسر کند. اما در عمل، این حملات نتوانست ضربه‌ای به توان حفاظتی ایران وارد نماید و روزنه‌ای برای بازکردن تنگه هرمز به وجود آورد. از طرف دیگر، این کشور تلاش می‌کرد با اقداماتی نظیر مقصر دانستن ایران در به هم خوردن توافق و تداوم بازی مذاکره، کشور را در یک انفعال اجباری قرار دهد و فرصت پاسخگویی را از ایران بگیرد. در واقع، امریکا هم شیوه سیاسی و هم نظامی را کاربست تا تنگه هرمز را طبق اهداف خود باز کند و با آزادسازی تردد شناورها، خود را از پیامد‌های آینده نجات دهد. اما ایران بار‌ها به صراحت اعلام کرد که آمادگی خود را برای هرگونه تجاوزی حفظ کرده و با پافشاری به شروط هفتگانه خود، برای هر دو گزینه جنگ و مذاکره به‌طور هم‌زمان آماده است و این دو را متضاد یکدیگر نمی‌داند. قالیباف در این مورد گفته بود، ایران می‌تواند از قدرت نظامی در صورت لزوم استفاده کند، در حالی که در زمان مناسب و از موضع قدرت وارد مذاکره می‌شود. حملات تلافی‌جویانه کنونی ایران نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که حتی اگر امریکا تمایلاتی را در خصوص مذاکره ابراز و گمانه‌هایی ایجاد نماید، از پاسخ متقابل به اقدامات خصمانه و ارتقای آمادگی دفاعی خود دست نخواهد کشید.

حملات غافلگیرانه در کمین امریکا

ایران با نمایاندن ارتقای سطح عملیات در آب‌های جنوبی و پیگیری سیاست توسعه و به‌کارگیری تسلیحات جدید در جنگ احتمالی آتی، می‌تواند این پیام را به امریکا مخابره کند که در مراحل بعدی حملات، غافلگیری‌های تازه‌ای در انتظار آن خواهد بود. در این چارچوب، ارتقای قابلیت‌های ایران برای وارد کردن ضربات راهبردی به مراکز اطلاعاتی و سامانه‌های نظارتی امریکا که همچون چشم و گوش این کشور در حفاظت از منافع منطقه‌ای این کشور هستند، می‌تواند دامنه تهدیدات پیش‌بینی‌نشده علیه واشینگتن را گسترش دهد. محسن رضایی طی هفته اخیر به استفاده از سلاح‌های جدید و هدف‌گیری پایگاه‌های دوردست امریکا، حتی در خاک اروپا هشدار داده بود. از طرف دیگر، ضربه به سیستم‌های پدافندی امریکا در منطقه می‌تواند توان کشف و مقابله با حملات بعدی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در ابعاد بزرگ‌تر، این ضربات می‌تواند به کاهش توان و اراده امریکا برای ادامه جنگ احتمالی منجر شود. الجزیره ضمن هشدار به وقوع تنش‌های جدید می‌گوید، ایران پیش‌تر به تأسیسات نظامی امریکا در کشور‌های همسایه پاسخ نظامی نمی‌داد، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده است.

تنگه هرمز در دستان ایران است

علاوه بر موارد فوق، حفظ راهبرد تنبیه کشتی‌های متخلف که با هماهنگی امریکا مسیر‌های غیرقانونی را اختیار می‌کنند و همچنین ردیابی و انهدام پهپاد‌های گران‌قیمت امریکا همچون پهپاد‌های سری MQ نشان می‌دهد که تهران با ارتقای توان نظامی، قدرت خود را برای مدیریت تنگه هرمز افزایش داده است. مؤسسه مطالعات جنگ معتقد است که تهران با این حملات، توانسته به کشور‌های منطقه و صنعت کشتیرانی نشان دهد که امریکا قادر به تضمین امنیت آنها در برابر حملات ایران نیست. برای امریکا که خود را ضامن امنیت خلیج فارس معرفی می‌کند و با اعزام تجهیزات و ناو‌های جنگی پیشرفته، ادعای تأمین امنیت را بیش از پیش مطرح کرده است، تکرار حملات ایران به تأسیسات راداری این کشور، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی چتر امنیتی واشینگتن را افزایش کرده است. ناظران سیاسی گفته‌اند، تداوم چنین وضعیتی جایگاه امریکا را به‌عنوان قدرت مسلط و برخوردار از دست برتر در معادلات نظامی و در نتیجه بازدارندگی تضعیف کرده است.