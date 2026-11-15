NPT در شرایط جنگی فعلی قابل اجرا نیست

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با تأكيد بر اينكه معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي(NPT) در شرايط جنگي فعلي قابل اجرا نيست، اعلام كرد تصميم‌گيري درباره اين موضوع و تغيير احتمالي دكترين هسته‌اي بايد در سطح كلان نظام انجام شود.

به گزارش خانه ملت، حسن قشقاوي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، عصر ديروز در نشست خبري درباره تحولات منطقه، مذاكرات با امريكا، مديريت تنگه هرمز و مسائل هسته‌اي، گفت: هدف دشمن تسليم ايران است، اما دشمن و لابي صهيونيستي به اهداف خود نخواهند رسيد و افكار عمومي جهان جنگي بي‌حاصل و ويرانگر را نمي‌پذيرد. وي جنگ اخير را از نظر حجم آتش و نوع تسليحات بي‌سابقه دانست. وي با تأكيد بر ضرورت توجه به مسائل معيشتي گفت حقوق‌ها با نرخ تورم تناسب ندارد و بايد از بخش خصوصي، توليد و صنعت حمايت شود. اين نماينده مجلس برخي اظهارنظرها درباره قيمت بنزين را ناپخته و نسنجيده خواند و گفت مسئولان بايد در طرح چنين موضوعاتي دقت كنند تا احساسات مردم جريحه‌دار نشود.

قشقاوي گفت مفاد طرح مديريت تنگه هرمز با معيارهاي حقوق بين‌الملل دريايي، از جمله كنوانسيون‌هاي ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲، هماهنگي دارد. به گفته وي، با دو كشور ساحلي درباره ايجاد كريدور دريايي توافق شده بود، اما مداخلات و تهديدهاي امريكا مانع اجراي آن شد. بررسي‌هاي كارشناسي و حقوقي طرح پايان يافته و متن براي طرح در صحن علني در اختيار هيئت‌رئيسه است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي با اشاره به تحركات نظامي امريكا در منطقه گفت: حضور تجهيزات نظامي، هواپيماهاي سوخت‌رسان، استقرار هواپيماهاي جديد و اعزام شناورهاي جنگي به منطقه، به‌تنهايي نشانه انصراف از اقدام نظامي نيست؛ البته اين تحركات نيز به معناي قطعي بودن حمله نيست. آغاز يك درگيري لزوماً به معناي پايان سريع آن نخواهد بود و طرف مقابل نمي‌تواند زمان و ابعاد آن را تعيين كند. قشقاوي تأكيد كرد نيروهاي مسلح در آمادگي كاملاًند، اما ايران آغازگر جنگ نخواهد بود و در موضع دفاع قرار دارد. قشقاوي با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومي سازمان ملل گفت كشورهايي كه امكانات، پايگاه‌ها و ظرفيت‌هاي نظامي خود را در اختيار متجاوز قرار مي‌دهند، بايد پاسخگو باشند و پرداخت غرامت از آنها قابل پيگيري است. سخنگوي كميسيون امنيت ملي گفت مذاكرات در عالي‌ترين سطح انجام شده و توافقي جامع در اجلاس اسلام‌آباد به امضاي عالي‌ترين مقامات دو كشور رسيده است. به گفته وي، رقم ۳۰۰ ميليارد دلار براي غرامت و بازسازي مطرح بوده است. وي تأكيد كرد اختلافات بايد از مسير سازوكار پيش‌بيني‌شده حل‌وفصل شود. قشقاوي گفت محتواي پيشنهادهاي ايران تغيير نكرده و پيش از هر مذاكره جديد، اجراي توافقات قبلي بايد در دستور كار قرار گيرد. وي افزود تحريم‌هاي امريكا حدود ۳۰۰ ميليون نفر از مردم كشورهاي پيراموني ايران را نيز متأثر كرده است.

قشقاوي گفت از نظر وي NPT در شرايط فعلي و وضعيت جنگي قابل اجرا نيست، اما تصميم نهايي درباره اين موضوع و تغيير احتمالي دكترين هسته‌اي بايد در سطح كلان نظام اتخاذ شود؛ تاكنون تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. وي با اشاره به نبود پروتكل مشخص براي بازديد از تأسيسات هسته‌اي پس از حمله نظامي تأكيد كرد تصميم‌گيري بايد با توجه به شرايط خاص كشور و منافع و مصالح ملي صورت گيرد.