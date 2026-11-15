جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باقی نخواهد ماند، تصریح کرد که مسیر توافق با امریکا فقط در صورت پذیرش هفت شرط منطقی ایران باز خواهد بود. در غیر این صورت، هرگونه خطای دوباره واشینگتن با معادلاتی روبه‌رو خواهد شد که جغرافیای آن را توان و اراده نیرو‌های مسلح ایران تعیین می‌کند، نه خواست امریکا. محمدباقر قالیباف همچنین با اشاره به رونمایی از شهر جدید موشکی، این دستاورد ارزشمند را که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده است، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، بلکه نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه توصیف کرد.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز گذشته مجلس و در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به سالروز شهادت سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی‌مقدم و جمعی از نیرو‌های جان‌برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز را که به نام روز ملی هوافضا نامگذاری شده است، گرامی داشت و به فرماندهان، همرزمان و خانواده‌های شهدای این نیرو تبریک گفت.

قالیباف در ادامه با اشاره به رونمایی از یک شهر جدید موشکی اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده است، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی است و نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه به شمار می‌رود. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های نیروی هوافضای سپاه گفت: امروز نیروی هوافضا ترکیبی از تجربه جوانان دهه ۴۰ با ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است؛ سازمانی که با تکیه بر سنت‌های الهی و شعار «ولکن‌الله رمی»، ناممکن‌ها را ممکن کرده و خواب را از چشمان رژیم صهیونیستی ربوده و به مردم مقاوم ایران، ملت‌های آزاده منطقه و جهان و به‌ویژه کودکان مظلوم فلسطینی، امید و عزت بخشیده است.

دود جنگ به چشم خیلی‌ها خواهد رفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ایران در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی نخواهد ماند، موضع کشورمان درباره مذاکره و احتمال وقوع جنگ را تشریح کرد و گفت: در سایه دستاورد‌ها و مجاهدت‌های نیروی هوافضا و همه نیرو‌های مسلح کشورمان، در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای ما اصلاً مهم نیست که امریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ.

قالیباف با اشاره به شروط ایران برای توافق با امریکا افزود: همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ام در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای ما اصلاً مهم نیست که امریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ؛ اگر هفت شرط منطقی ما را که نتیجه مجاهدت‌های ملت ایران است بپذیرند، مسیر توافق باز است، اما اگر این‌بار امریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده نیرو‌های مسلح ایران تعیین خواهد کرد، نه خواست و اراده آنها و دود جنگ جدید به چشم خیلی‌ها خواهد رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری امریکا، ادبیات وی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اظهارات سخیف و ادبیات غیراخلاقی وزیر خزانه‌داری امریکا نشان‌دهنده استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامی است. وی با اشاره به شکست‌های راهبردی امریکا در خلیج فارس اظهار کرد: کسی که به دلیل ترس از سایه تهدید‌ها از خانه خود به پناهگاه‌های نظامی گریخته است، بهتر است به جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیک خود در خلیج فارس بیندیشد.

معیشت مردم، میدان مهم در کنار عرصه نظامی

قالیباف در ادامه سخنان خود، توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را یکی از مسئولیت‌های اصلی مسئولان دانست و تأکید کرد که نبرد کشور تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود. وی با بیان اینکه اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است، گفت: تورم، بیکاری و نوسانات قیمت مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی حفاظت تمام‌عیار از سفره مردم را کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه مسئولان دانست و با اشاره به مقاومت بیش از هشت‌ماهه مردم در برابر یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ، بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی جامعه تأکید کرد.

رئیس مجلس در بخش دیگری از نطق خود به موضوع چندنرخی بودن کالا‌ها و ضرورت نظارت بر بازار پرداخت و تصریح کرد که اگر گاهی به دلیل تورم، افزایش قیمت یک کالا اجتناب‌ناپذیر باشد، چندنرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه ارتباطی با تورم ندارد و ناشی از نبود نظارت بر بازار است. قالیباف با تأکید بر ضرورت اصلاح این وضعیت گفت دستگاه‌های متولی موظف‌اند با نظارت و اجرای طرح‌های ضربتی، شرایط بازار را اصلاح کنند. وی همچنین از کمیسیون‌های صنعت و معدن، حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس خواست گزارش‌های نظارتی خود را درباره وضعیت قیمت‌ها و بازار آماده کنند تا مقصران نبود نظارت بر قیمت‌ها به مردم معرفی شوند و گزارش مربوطه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.



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طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات یک‌فوریتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۳ با ۱۹۲ موافق، ۴۹ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر موافقت کردند. پیش از این بنا بود که دو فوریت این طرح مطرح شود ولی ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد داد که برای اخذ نظرات کارشناسی یک فوریت این طرح به رأی گذاشته شود. محمدباقر قالیباف پس از موافقت نمایندگان با درخواست یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات از تلاش‌های نیرو‌های وزارت اطلاعات قدردانی کرد و گفت: از طرف خودم و همه نمایندگان مجلس به عزیزان، رزمندگان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم. این عزیزان در دو جنگ گذشته انصافاً خوش درخشیدند. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه امروز دوفوریت این طرح به یک‌فوریت تبدیل شد، فرصت مناسبی فراهم شده تا مسئولان وزارت اطلاعات و نمایندگان بدنه این وزارتخانه، نظرات خود را در فرآیند بررسی کارشناسی در کمیسیون مطرح کنند. بنده، دوستانمان در کمیسیون و هیئت‌رئیسه مجلس آماده‌ایم نظرات این عزیزان را به‌طور دقیق بشنویم تا اصلاح ساختاری مورد نظر با دقت و توجه کافی دنبال شود. قالیباف افزود: هدف از این اصلاحات افزایش پویایی وزارت اطلاعات است، تلاش می‌کنیم ضمن افزایش پویایی این وزارتخانه، تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا را نیز در شرایط حساس کشور پیش ببریم. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت در این زمینه افزود: برای ارائه این طرح، هماهنگی‌هایی با دولت انجام شده و با رئیس‌جمهور نیز به‌صورت مفصل گفت‌و‌گو کرده‌ایم. قالیباف ابراز امیدواری کرد همکاری دولت و مجلس بتواند آینده بهتری برای کارکنان و مجموعه وزارت اطلاعات رقم بزند. روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز به ایرنا گفت: این طرح که مجلس امروز با یک فوریت آن موافقت کرد به کمیسیون ارجاع و کار کارشناسی روی آن انجام می‌شود و پس از ۱۰ روزه و اخذ پیشنهادات، در مجلس مطرح خواهد شد و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نظر مجلس اعلام خواهد شد.