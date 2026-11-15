شاید شما هم از کسانی باشید که دوست داشته یا دارید که در جوار حرم یکی از معصومین علیهم‌السلام زندگی می‌کردید. شاید با خودتان می‌گویید اگر نجف بودم، اگر کربلا بودم یا در همین ایران عزیز خودمان اگر مشهد بودم، حتماً روزی یک بار به حرم مشرف می‌شدم و به امام عزیزم عرض سلام و ادب می‌کردم.

راستش این است که من هم یکی از همین آرزو‌های شما را داشتم که با لطف و عنایت خداوند مهربان سال‌هاست به آن دست یافته‌ام و اگر نه هر روز، اما سعی می‌کنم مرتب به محضر امام رئوف مشرف بشوم و از نور آن خورشید، نیرو و انرژی بگیرم.

از زمانی که رهبر شهیدمان با آن تشییع باشکوه و تاریخی در جوار امام هشتم آرام گرفت، هیچ ثانیه و آنی در شبانه‌روز نبوده است که مزارش در دارالذکر حرم مطهر خالی از خیل عاشقان و دلدادگان او باشد. حتماً شما هم در سیما و شبکه‌های مجازی دیده‌اید که هر کس با زبانی و با حس و حالی با خامنه‌ای شهید حرف می‌زند، درددل می‌کند، شعر می‌خواند، شعار می‌دهد، قرآن تلاوت می‌کند، اشک می‌ریزد و...

در این میان، کسانی، چون من، به‌خصوص اگر در لباس سبز خدمت در حرم باشیم، در معرض پرسش‌های پرشمار مشتاقان آن رهبر شهید قرار داریم که مزار آقا کجاست؟ مزار رهبر کدام سمت است؟ دارالذکر در کدام صحن قرار دارد؟ و از این دست سؤالات.

از همان اولین شب دفن رهبر عزیز، ما با این پرسش پرتکرار آشنا شده‌ایم تا الان؛ و البته این سؤال، پرسشی طبیعی و بدیهی و قابل انتظار، به خصوص از سوی کسانی است که در ۹ ماه اخیر به مشهد مشرف نشده‌اند. اما یک پرسش دیگر در دو سه ماه اخیر دوباره مطرح و پرتکرار شده و راستش را بخواهید این دوباره مطرح شدنش برای ما عجیب است: قبر آقای رئیسی کجاست؟ مزار رئیس‌جمهور کدام طرف است؟

چرا عجیب؟ این سؤال همیشه و از روزی که آن مرد خدمت به شهادت رسید در حرم مطهر مطرح بوده و است، اما به مرور از تعداد کسانی که این سؤال را می‌پرسیدند کم می‌شد و از زمان به خاکسپاری آیت‌الله خامنه‌ای کمتر شد و نوک سؤالات به سمت دارالذکر بود، اما در این یکی دو ماه اخیر به طور معناداری مردم دوباره به سراغ پرسیدن مزار رئیس‌جمهور شهید و رفتن و بر روح بلند آن مرد فاتحه خواندن و برای او دعا کردن روی آورده‌اند. در این مدت چه اتفاقی و درست‌تر بگویم چه اتفاق جدیدی افتاده است که مردم دوباره سراغ رئیسی را می‌گیرند و برای رفتن بر سر مزار او خادمان حرم را مورد پرسش‌های پرتکرار خود قرار می‌دهند؟ چه شده که مردم دلشان برای رئیس‌جمهور خدمتگزارشان تنگ شده است؟

این سؤالی است که ذهن خود مرا هم به خود مشغول کرده است. گفتم شاید شما پاسخی برای آن داشته باشید....