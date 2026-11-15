جوان آنلاین: دو مرد جوان که با جعل حرفه‌ای اسکناس‌های یک میلیون تومانی و خرید‌های سنگین از مغازه‌داران و دستفروشان تهران کلاهبرداری می‌کردند، با هوشیاری یک مغازه‌دار دستگیر شدند. یکی از متهمان که مدرک مهندسی کامپیوتر دارد، در اعترافاتش مدعی شد پس از بیکاری و وسوسه پولدار شدن، تخصصش را در مسیر جعل اسکناس به کار گرفته‌است.

اوایل مهرماه امسال، مرد مغازه‌داری با مراجعه به اداره پلیس تهران از مرد جوانی به اتهام کلاهبرداری با اسکناس‌های جعلی شکایت کرد.

کلاهبرداری با اسکناس‌های نو

شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «سوپرمارکت دارم و چند روز قبل مرد جوانی برای خرید به مغازه‌ام آمد. او مقدار زیادی کالا و مواد غذایی خرید و در پایان گفت کارت بانکی‌اش را همراه ندارد و چند اسکناس یک میلیون تومانی به من داد. اسکناس‌ها کاملاً نو بودند و هیچ تفاوتی با اسکناس‌های اصلی نداشتند، به همین دلیل متوجه جعلی بودن آنها نشدم. من هر چند روز یک‌بار پول نقد مغازه را جمع‌آوری و به حساب بانکی‌ام واریز می‌کنم. ساعتی قبل هم وقتی برای واریز پول‌ها به بانک رفتم، کارمند بانک پس از بررسی اسکناس‌ها به من اعلام کرد تمامی اسکناس‌های یک میلیون تومانی جعلی هستند. آنجا بود که فهمیدم مرد ناشناس با پول تقلبی از من کلاهبرداری کرده‌است.»

با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرا در اختیار گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. مأموران در نخستین مرحله به سراغ دوربین‌های مداربسته سوپرمارکت رفتند، اما تصاویر نشان می‌داد مرد کلاهبردار برای پنهان ماندن هویت خود ماسک بهداشتی به صورت زده و به همین دلیل چهره‌اش قابل‌شناسایی نیست.

دستفروشان هم قربانی شدند

در حالی که تحقیقات برای شناسایی متهم ادامه داشت، شکایت‌های مشابه دیگری نیز به پلیس رسید. بررسی اظهارات شاکیان نشان داد همگی مغازه‌داران و دستفروشانی هستند که به شیوه‌ای مشابه هدف کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

کارآگاهان در ادامه دریافتند دو مرد جوان به صورت انفرادی یا دونفره به مغازه‌ها و محل فعالیت دستفروشان مراجعه می‌کنند و پس از خرید کالا یا انتخاب اجناس، اسکناس‌های جعلی یک میلیون تومانی را برای پرداخت تحویل می‌دهند. آنها در تمامی این اقدامات ماسک به صورت داشتند تا شناسایی نشوند و ردی از خود باقی نگذارند. بررسی این شکایت‌ها نشان داد دو مرد جوان با جعل حرفه‌ای اسکناس‌های یک میلیون تومانی و خرید حجم زیادی کالا و مواد غذایی، مغازه‌داران و دستفروشان را هدف کلاهبرداری قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، بررسی‌های فنی نشان داد اسکناس‌ها با مهارت و دقت زیادی جعل شده‌اند، به‌طوری‌که فروشندگان هنگام دریافت آنها متوجه تقلبی بودنشان نمی‌شوند و تازه هنگام تحویل اسکناس‌ها به بانک از ماجرا باخبر می‌شوند.

مغازه‌دار جاعلان را لو داد

در حالی که هر روز بر تعداد شاکیان افزوده می‌شد، دو کلاهبردار در آخرین اقدام خود با صاحب مغازه‌ای روبه‌رو شدند که سابقه حرفه‌ای در زمینه چاپ و نشر داشت. آنها طبق روال گذشته با دسته‌ای از اسکناس‌های جعلی وارد مغازه شدند و پس از انتخاب و خرید مقدار زیادی کالا و مواد غذایی، اسکناس‌ها را برای پرداخت به فروشنده تحویل دادند.

صاحب مغازه به محض دیدن اسکناس‌ها متوجه جعلی بودن آنها شد. او که به واسطه سابقه کاری خود در زمینه چاپ و نشر با ویژگی‌های چاپ آشنایی داشت، بدون اینکه دو مرد جوان متوجه شوند، به‌صورت مخفیانه با پلیس تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد.

در همین لحظه، دو متهم که به رفتار صاحب مغازه مشکوک شده و احساس خطر کرده‌بودند، کالا‌های خریداری‌شده را رها کردند و با عجله از مغازه بیرون رفتند و فرار کردند. دقایقی بعد، با حضور مأموران و اجرای طرح مهار در خیابان‌های اطراف، هر دو متهم هنگام فرار دستگیر شدند. مأموران در بازرسی از کیف متهمان چند دسته اسکناس یک میلیون تومانی جعلی کشف کردند و آنها را برای ادامه تحقیقات به کلانتری انتقال دادند.

اعتراف به جعل و کلاهبرداری‌های سریالی

با دستگیری این دو مرد، مشخص شد آنها همان جاعلان و کلاهبردارانی هستند که از اوایل مهرماه با اسکناس‌های جعلی یک میلیون تومانی، مغازه‌داران و دستفروشان نقاط مختلف تهران را هدف قرار داده بودند.

دو متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در جریان تحقیقات به جعل اسکناس و کلاهبرداری‌های سریالی اعتراف کردند. تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان، بررسی ابعاد دیگر پرونده و مشخص شدن میزان کلاهبرداری‌های انجام‌شده ادامه دارد.

مهندس کامپیوتری که جاعل اسکناس شد

فرشید، یکی از متهمان پرونده، مدعی است مدرک مهندسی کامپیوتر دارد، اما پس از بیکاری و ناتوانی در پیدا کردن شغل، با همدستی یک جاعل حرفه‌ای تصمیم می‌گیرد از دانش و تخصص خود برای جعل اسکناس‌های یک میلیون تومانی استفاده کند و با این شیوه از شهروندان کلاهبرداری کند.



گفت‌و‌گو با متهم

سابقه داری؟

نه، هیچ سابقه‌ای ندارم. من تحصیلکرده دانشگاه هستم و شاید باور نکنید، اما تا قبل از دستگیری حتی پایم به کلانتری هم باز نشده‌بود.

چه رشته‌ای خوانده‌ای؟

مهندسی کامپیوتر خوانده‌ام و مدرک دانشگاهی این رشته را دارم.

چه شد که تصمیم گرفتی اسکناس جعل کنی؟

به پول نیاز داشتم و وقتی در شرایط سخت مالی قرار گرفتم، وسوسه شدم از این راه درآمد کسب کنم.

چرا با مدرک مهندسی کامپیوتر دنبال کار نرفتی؟

من قبلاً در یک هتل کار می‌کردم و درآمدم هم تقریباً خوب بود، اما با شروع جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه ایران، شرایط کاری‌ام تغییر کرد. یک روز در جریان جنگ، ساختمانی در نزدیکی هتل هدف بمباران قرار گرفت و بخشی از هتل هم تخریب شد. بعد از آن، مسئولان هتل تعدادی از کارکنان را تعدیل کردند که من هم یکی از آنها بودم و بیکار شدم.

بعد از بیکاری دنبال کار دیگری نرفتی؟

چرا، مدتی با پس‌اندازی که داشتم زندگی کردم، اما پولم تمام شد. از طرفی نتوانستم شغل مناسبی با درآمد خوب پیدا کنم. در همین شرایط یکی از دوستان قدیمی‌ام را دیدم که پیشنهاد عجیبی به من داد.

چه پیشنهادی؟

پیشنهاد داد با هم اسکناس جعل کنیم. او در این کار حرفه‌ای بود و وقتی فهمید من مهندس کامپیوتر هستم و بیکار شده‌ام، گفت می‌توانم از تخصصم برای جعل اسکناس استفاده کنم و با او همکاری کنم.

چطور راضی شدی وارد این کار شوی؟

دوستم به من وعده داد که خیلی زود پولدار می‌شویم و حتی می‌توانیم برای زندگی به خارج از ایران برویم. وقتی نمونه کارهایش را دیدم، متوجه شدم در جعل اسکناس مهارت زیادی دارد. اسکناس‌هایی که تولید می‌کرد آنقدر شبیه نمونه اصلی بود که به سختی می‌شد تقلبی بودنشان را تشخیص داد. همین موضوع مرا وسوسه کرد و تصمیم گرفتم با او همکاری کنم.

اسکناس‌های جعلی را چطور خرج می‌کردید؟

برای اینکه شناسایی نشویم، به مغازه‌های مختلف و حتی سراغ دستفروشان می‌رفتیم. مقدار زیادی کالا می‌خریدیم و به فروشنده‌ها می‌گفتیم کارت بانکی همراه نداریم و پول نقد پرداخت می‌کنیم. بعد هم اسکناس‌های جعلی یک میلیون تومانی را به آنها می‌دادیم.

فکر می‌کردی به این زودی دستگیر شوید؟

نه، اصلاً تصور نمی‌کردم. مطمئن بودیم اسکناس‌هایمان قابل تشخیص نیستند، اما در آخرین مغازه‌ای که برای خرید رفتیم، نمی‌دانستیم صاحب آن در زمینه چاپ و نشر تخصص دارد. او به محض دیدن اسکناس‌ها متوجه جعلی بودنشان شد و پلیس را خبر کرد.

حرف آخر؟

خیلی پشیمانم.‌ای کاش از تخصص و تحصیلاتم در مسیر درست استفاده می‌کردم و فریب وعده‌های دوستم را نمی‌خوردم. به خاطر یک تصمیم اشتباه، آینده و زندگی‌ام را به خطر انداختم.