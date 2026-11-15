کد خبر: 1390628
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی
محیا حسینی

استعداد‌هایی که در کلاس‌های شلوغ گم می‌شوند!

2 قرار بود مدرسه نقطه شروع برابری‌ها باشد، یعنی جایی که کودکان و نوجوانان، فارغ از وضعیت اقتصادی خانواده و جغرافیای محل تولدشان، فرصت پیدا کنند استعداد‌های خود را بشناسند و آینده‌شان را بسازند، اما وقتی کیفیت آموزش به امکانات مدرسه و توان مالی خانواده وابسته باشد، دیگر نمی‌توان از فرصت‌های برابر سخن گفت

قرار بود مدرسه نقطه شروع برابری‌ها باشد، یعنی جایی که کودکان و نوجوانان، فارغ از وضعیت اقتصادی خانواده و جغرافیای محل تولدشان، فرصت پیدا کنند استعداد‌های خود را بشناسند و آینده‌شان را بسازند، اما وقتی کیفیت آموزش به امکانات مدرسه و توان مالی خانواده وابسته باشد، دیگر نمی‌توان از فرصت‌های برابر سخن گفت. واقعیت این است که نابرابری آموزشی، نه از روز کنکور و امتحانات نهایی، بلکه از همان روزی آغاز می‌شود که دانش‌آموزان با شرایطی کاملاً متفاوت، پشت نیمکت‌های کلاس درس می‌نشینند؛ و به جای آنکه هر‌کس با هر توانمندی‌ای که دارد، به خودباوری برسد و بهترین خودش باشد، مدام سرکوب می‌شود و نمی‌تواند بهترین نسخه خودش را بسازد. 
مسئله تراکم بالای کلاس درس، مسئله‌ای است که سال‌هاست درباره آن صحبت شده. هر بار هم آقایان مسئول، وعده ساخت مدارس جدید و استخدام معلمان بیشتر را برای حل آن داده‌اند، اما همچنان در بسیاری از مدارس، کلاس‌های پرجمعیتی را می‌بینیم که تبدیل به واقعیت نظام آموزش و پرورش کشور شده‌است و متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌شرط‌های آموزش باکیفیت، یعنی برخورداری از کلاس‌هایی متناسب با ظرفیت آموزشی و امکانات مدرسه را مهیا کنیم. 
پرواضح است که در کلاسی با ۴۰ دانش‌آموز، بخش قابل‌توجهی از زمان و انرژی معلم صرف اداره کلاس و حفظ نظم می‌شود و فرصت آموزش عمیق، تعامل و توجه فردی محدودتر از همیشه است. این موضوع، اما زمانی جدی‌تر می‌شود که از مدارس انتظار داریم به سمت آموزش‌های نوین، یادگیری فعال، فعالیت‌های گروهی، آموزش مبتنی بر بازی و ایجاد کلاس‌های شاد و بانشاط حرکت کنند! می‌خواهیم، اما نمی‌شود و اینها صرفاً به شعار‌های زیبا در اسناد و برنامه‌های آموزشی تبدیل شده‌اند، چراکه برای اجرای درست آنها، به فضای مناسب، امکانات کافی و فرصت مشارکت دانش‌آموزان نیاز است، اما واقعاً وجود دارد؟ بدون شک نه!
چگونه می‌توان در کلاسی با بیش از ۴۰ دانش‌آموز، فعالیت گروهی مؤثر طراحی کرد، بازی آموزشی اجرا کرد و امکان مشارکت واقعی همه را فراهم آورد؟ چگونه می‌توان از معلم انتظار داشت کلاس را از حالت یک‌طرفه و سخنرانی‌محور خارج کند، کلاسی که دانش‌آموزان در آن، فرصت دیده‌شدن و تجربه‌کردن داشته باشند؟ بی‌تردید تراکم بالای کلاس، امکان اجرای بسیاری از این روش‌های مؤثر آموزشی را از معلمان می‌گیرد. 
از همین‌جا باید تراکم کلاس را به‌عنوان مسئله‌ای جدی در عدالت آموزشی ببینیم. دانش‌آموزی که در یک کلاس کم‌جمعیت تحصیل می‌کند، فرصت بیشتری برای پرسیدن، پاسخ‌گرفتن، مشارکت و دریافت بازخورد از معلم دارد. در مقابل، دانش‌آموزی که در کلاس پرجمعیت درس می‌خواند، ممکن است در طول یک جلسه آموزشی حتی فرصت کافی برای طرح سؤال یا بیان اشکال خود پیدا نکند، بنابراین، تفاوت میان این دو دانش‌آموز فقط در امکانات مدرسه نیست؛ این تفاوت در میزان توجهی است که دریافت می‌کنند و فرصت یادگیری‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد. 
حقیقت این است که دیگر نمی‌توان حل مسئله تراکم کلاس‌های درس را به وعده ساخت مدارس جدید و استخدام معلمان بیشتر در سال‌های آینده موکول کرد. اینها راهکار‌های ضروری و بلندمدتی هستند، اما دانش‌آموزانی که امروز در کلاس‌های ۴۰ نفره درس می‌خوانند، نمی‌توانند منتظر بمانند تا چند سال دیگر ظرفیت آموزشی کشور افزایش پیدا کند. آموزش‌وپرورش باید برای همین امروز چاره‌ای بیندیشد؛ از استفاده حداکثری از فضا‌های آموزشی موجود گرفته تا بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و مشارکت هدفمند اولیای دانش‌آموزان، البته بدون آنکه مسئولیت تأمین آموزش رایگان و باکیفیت از دوش دولت برداشته شود. مهم این است که کاهش تراکم کلاس‌ها از یک وعده همیشگی به یک اولویت اجرایی و قابل سنجش تبدیل شود. 
وقت آن رسیده که مسئولان برای این مسئله مزمن چاره‌ای عملی، فوری و پایدار پیدا کنند، چراکه هر سال تأخیر در حل این مشکل، به معنای یک سال محرومیت بیشتر دانش‌آموزان از فرصت آموزش باکیفیت است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اقتصاد ، جغرافیا ، آموزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

شما معجزه می‌بینید!

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

‌میناب مقتدر و مظلوم

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار