نوسازی ۸۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی تهران

جوان آنلاین: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از نوسازی ۸۰ درصدی ناوگان و صرفه‌جویی روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر گازوئیل به ازای فعالیت هر اتوبوس برقی خبر داد.

مهدی علیزاده، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی‌های شهری اظهار کرد: در حال حاضر سهم مجموع حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی‌های شهر تهران حدود ۳۵ درصد است و تقویت ظرفیت و کیفیت این بخش می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت ترافیک و کاهش آلایندگی ناشی از تردد خودرو‌ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران انجام شده است، افزود: جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده با ناوگان جدید و برخوردار از استاندارد‌های فنی و زیست‌محیطی بالاتر، از مهم‌ترین اقدامات شرکت واحد برای کاهش مصرف سوخت و کنترل انتشار آلاینده‌هاست. در این مسیر، توسعه اتوبوس‌های برقی نیز با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت حمل‌ونقل پاک دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به میزان مصرف سوخت ناوگان فعال این شرکت تصریح کرد: در روز‌های عادی سال، مصرف روزانه گازوئیل اتوبوس‌های فعال شرکت واحد، متناسب با تعداد اتوبوس‌های شاغل، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار لیتر و مصرف ماهانه آن حدود ۶ تا ۵/۶ میلیون لیتر است.

علیزاده ادامه داد: با ورود اتوبوس‌های برقی به ناوگان، به ازای فعالیت هر دستگاه اتوبوس برقی، روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر در مصرف گازوئیل صرفه‌جویی می‌شود که این موضوع در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلایندگی ناشی از فعالیت ناوگان نقش مؤثری دارد. وی با تأکید بر ضرورت کنترل مستمر وضعیت فنی اتوبوس‌ها گفت: هیچ اتوبوسی بدون معاینه فنی معتبر در سطح شهر تردد نخواهد داشت و برخورداری از معاینه فنی، از الزامات فعالیت ناوگان در چرخه خدمت‌رسانی است. همچنین رسیدگی به نواقص فنی، نگهداری اصولی و پایش مستمر وضعیت اتوبوس‌ها در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اقدامات اجرایی برای کاهش آلایندگی ناوگان در پایانه‌ها و محل‌های توقف اتوبوس‌ها افزود: دستورالعمل‌های لازم به مدیران خطوط ابلاغ شده‌است تا اتوبوس‌ها در پایانه‌ها و پیش از نوبت اعزام، خاموش باشند و از روشن ماندن غیرضروری موتور و مصرف بی‌رویه گازوئیل و انتشار آلاینده‌ها جلوگیری شود. وی خاطرنشان کرد: ورود اتوبوس‌های برخوردار از استاندارد‌هایی مانند EEV، نوسازی و بهسازی ناوگان موجود و توسعه اتوبوس‌های تمام‌برقی، در کنار نگهداری و تعمیرات فنی، مجموعه اقداماتی است که با هدف کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها دنبال می‌شود.

علیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه حمل‌ونقل عمومی در برنامه‌ریزی‌های شهری اظهار کرد: کاهش آلودگی هوای تهران نیازمند توجه ویژه به توسعه و ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن زمینه استفاده بیشتر شهروندان از این ظرفیت است. شرکت واحد نیز با تداوم نوسازی ناوگان، توسعه اتوبوس‌های برقی، کنترل مستمر معاینه فنی و اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف سوخت در پایانه‌ها، اقدامات خود را برای ایفای سهم مؤثرتر در بهبود کیفیت هوای پایتخت دنبال می‌کند.