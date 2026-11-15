ارتش رژیم صهیونیستی با ایجاد تنش و درگیری عمدی با ساکنان جنوب سوریه، درصدد توجیه ادامه حضور نظامی خود در این منطقه است.

جوان آنلاین: روزنامه عبری هاآرتص در گزارشی به نقل از نظامیان اسرائیلی که در جنوب سوریه خدمت کرده‌اند، نوشت ارتش این رژیم با ایجاد فعالیت‌های عملیاتی ساختگی و برخوردهای عمدی با غیرنظامیان، تلاش می‌کند حضور خود در منطقه را توجیه کند.

به نوشته این روزنامه، نظامیان در گفت‌وگوهای غیرعلنی گفته‌اند ارتش نیروهای زیادی را در منطقه‌ای مستقر کرده که تقریباً هیچ تهدیدی در آن وجود ندارد و برای توجیه این حضور، تنش‌های روزانه با ساکنان محلی ایجاد می‌کند.

یکی از افسران اسرائیلی گفته است نیروها در سوریه بدون داشتن هدف مشخص فعالیت می‌کنند و روایت خطرناک بودن اوضاع برای توجیه حضورشان ساخته شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی تقریباً هر روز وارد روستاهای جنوب سوریه می‌شوند، خانه‌ها را شبانه بازرسی می‌کنند، ساکنان را مورد بازجویی قرار می‌دهند و افراد مظنون را بازداشت می‌کنند. برخی منابع امنیتی اسرائیل هشدار داده‌اند این اقدامات ممکن است به شکل‌گیری گروه‌های مقاومت محلی منجر شود.

هاآرتص همچنین به چند مورد بدرفتاری نیروهای اسرائیلی با ساکنان و دامداران سوری از جمله تیراندازی به الاغ یک چوپان و آزار گوسفندان یک دامدار اشاره کرده است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که تحرکات نظامی اسرائیل در جنوب سوریه پس از سقوط دولت قبل در دسامبر ۲۰۲۴ گسترش یافته است.