منبع نظامی یمنی: عناصر سعودی به سمت عدن گریختند

یک منبع نظامی یمنی از فرار مزدوران سعودی از حومه باب المندب و ذوباب به سمت عدن پس از محاصره آنها از سوی نیروهای مسلح یمن خبر داد.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی وابسته به نیروهای مسلح یمن عقب‌نشینی و فرار مزدوران وابسته به عربستان سعودی از حومه باب المندب و ذوباب پس از محاصره آنها را تأیید کرد.

این منبع در بیانیه‌ای به خبرگزاری یمن (سبأ) اعلام کرد: عناصر وابسته دشمن سعودی از حومه ذوباب و باب المندب پس از محاصره آنها گریختند. این نیروهای شکست خورده، مواضع و خطوط لجستیکی خود را از دست داده و مجبور به فرار به سمت عدن به بهانه حفاظت از این شهر شدند.

این منبع خاطرنشان کرد که توجیه عناصر سعودی برای عقب‌نشینی از خطوط مقدم به بهانه بازآرایی مواضع گواهی بر وحشت و ترس آنها از کشته شدن یا به اسارت درآمدن است.

منبع نظامی یمنی تاکید کرد: مقابله با عناصر دشمن و تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید علیه دشمن سعودی ادامه دارد.

گفتنی است که پیش از این عناصر وابسته به دشمن سعودی تحت عنوان بازآرایی مواضع نظامی خود در غرب تعز، از فرودگاه ذوباب و منطقه باب المندب در غرب استان تعز گریختند.

این عناصر ادعا کردند که هدف از این اقدام سازماندهی مجدد استقرار نیروها و تقویت حضور آنها در محورهایی است که با توجه به شرایط و الزامات مرحله کنونی به حضور نظامی بیشتری نیاز دارند.

آنها مدعی شدند که تصمیم به فرارشان در سایه افزایش تحرکات و تجمعات نظامی و تهدیدهایی اتخاذ شده است که عدن و استانهای همجوار را هدف قرار می دهد.