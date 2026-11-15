کد خبر: 1390579
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تجاوز جنگنده‌های صهیونیست به حریم هوایی بیروت

ی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش بر فرار بیروت و مناطق مختلف این کشور در ارتفاع پایین به پرواز درآمدند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش در ارتفاع پایین بر فراز بیروت پایتخت لبنان و مناطق مختلف این کشور به پرواز درآمدند.

جنگنده‌های صهیونیستی همچنین حمله‌ای هوایی به شهرک کفرتبنیت انجام دادند.

شب گذشته نیزجنگنده‌های رژیم صهیونیستی حومه شهرک عیتا الجبل در منطقه بنت‌جبیل واقع در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی خود قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در مناطق زوطر شرقی و صوان میفدون در منطقه نبطیه و شهرک قنطره در منطقه مرجعیون، منورهایی را پرتاب کرد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین بامداد امروز اطراف منطقه قنطره در لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

توپخانه‌های ارتش صهیونیستی نیز در ساعات پایانی شب منطقه وادی الحجیر را گلوله باران کردند.

برچسب ها: صهیونیست ، صهیونیست ها ، اسرائیل 
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