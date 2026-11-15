کد خبر: 1390569
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کرملین: اگر اروپا دنبال صلح نباشد روسیه اهدافش را با زور محقق می‌کند

ل سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) هشدار داد اگر اتحادیه اروپا تمایلی به دستیابی به توافق صلح درباره اوکراین نداشته باشد، مسکو برای تحقق اهداف خود به استفاده از قدرت نظامی متوسل خواهد شد.

جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در یک نشست خبری هشدار داد در صورتی که اتحادیه اروپا تمایلی به دستیابی به توافق صلح درباره اوکراین نداشته باشد، مسکو برای تحقق اهداف خود به استفاده از زور متوسل خواهد شد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز موضع اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا درباره ضرورت برقراری آتش‌بس پایدار در اوکراین پیش از آغاز مذاکرات درباره ترتیبات امنیتی اروپا را «مسیر کاملاً بن‌بست» توصیف کرد.

وی با اشاره به اظهارات فون‌درلاین مبنی بر اینکه پیش از برقراری آتش‌بس پایدار نمی‌توان درباره معماری امنیتی اروپا گفت‌وگو کرد، اظهار داشت: این رویکرد با هدف فراهم کردن فرصت برای دولت اوکراین جهت بازسازی توان نظامی این کشور دنبال می‌شود.

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد مسکو با چنین آتش‌بسی موافقت نخواهد کرد و افزود: از نظر روسیه، ابتدا باید درباره چارچوب و تضمین‌های امنیتی آینده به توافق رسید و سپس به حل‌وفصل مناقشه اوکراین پرداخت.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مرحله تازه‌ای شده و اختلاف مسکو و کشورهای اروپایی بر سر چارچوب مذاکرات و نقش اروپا در این روند همچنان ادامه دارد.

در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵)، مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی برگزار شد. این مذاکرات نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم سه طرف پس از حدود ۹ ماه بود. اگرچه مقام‌ها از پیشرفت‌هایی در مذاکرات سخن گفتند، اختلاف بر سر مسائل سرزمینی و ترتیبات امنیتی همچنان حل‌نشده باقی ماند.

پس از این مذاکرات، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کردند و سپس در دوبلین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و نمایندگان اروپا گفت‌وگو کردند.

یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها، مشارکت کشورهای اروپایی در دور بعدی مذاکرات بود. جرد کوشنر از توافق برای گسترش ترکیب مذاکرات با حضور نمایندگان اروپا سخن گفت اما کرملین اعلام کرد موضوع مشارکت اروپایی‌ها در دیدار پوتین با فرستادگان آمریکا بررسی نشده است.

برچسب ها: کرملین ، روسیه ، اوکراین
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