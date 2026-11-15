وزارت بهداشت یمن در دولت صنعا از زخمی شدن دو زن و دو کودک بر اثر حمله هوایی عربستان سعودی به یک محله مسکونی در پایتخت این کشور خبر داد. همچنین جنگنده‌های سعودی شبکه‌های مخابرات در صعده را هدف حمله هوایی قرار دادند.

جوان آنلاین: انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن در دولت صنعا، یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اثر هدف قرار گرفتن یک محله مسکونی در شهرستان شعوب در پایتخت صنعا توسط جنگنده‌های دشمن سعودی، دو زن و دو کودک زخمی شدند.

به گزارش ایسنا، به گفته او، تیم‌های امدادی به سرعت مصدومان را برای دریافت مراقبت‌های درمانی لازم به بیمارستان منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی روزانه ده‌ها حمله هوایی و راکت پرتابی را علیه شماری از استان‌های یمن ادامه می‌دهد که به کشته و زخمی شدن شمار بیشتری از غیرنظامیان و نیز تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی می‌انجامد.

وزارت بهداشت یمن مجموع تلفات این تجاوز را بیش از ۴۰۰ شهید و ۸۰۰ زخمی برآورد کرده است.

همچنین جنگنده‌های سعودی شبکه مخابرات منطقه صاره در شهرستان مجز در استان صعده را هدف حمله هوایی قرار دادند.

در حمله‌ای دیگر جنگنده‌های سعودی شبکه مخابرات منطقه رحمانین در شهرستان غمر در صعده را هدف حمله هوایی قرار دادند.

در مقابل، نیروهای مسلح یمن نیز حملات خود را علیه منابع تجاوز ادامه می‌دهند و تجمعات نظامی سعودی در داخل یمن ونیز تاسیسات حیاتی عربستان از فرودگاه‌ها گرفته تا تاسیسات نفتی و مواضع نظامی را هدف قرار می‌دهند؛ اقدامی که به گفته آنان با هدف اعمال فشار برای توقف تجاوز و رفع محاصره صورت می‌گیرد.