درخواست از کشورهای مختلف برای کمک به محاکمه هگست

مشاوران سابق در دولت های اوباما و بایدن از تعدادی از کشورها خواستند مدارک و ادله لازم برای محاکمه و دادگاهی وزیر جنگ آمریکا را جمع آوری کنند.

جوان آنلاین: پایگاه روترنت در گزارشی تاکید کرد که مشاوران سابق دولت های باراک اوباما و جو بایدن از برخی کشورها خواسته اند مدارکی علیه پیت هگست وزیر جنگ آمریکا جمع آوری کرده تا بعد از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ محاکمه شود.

سه کارشناس حقوقی که پیشتر در دولت های مذکور حضور داشته اند پیشنهاد دادند کشورهایی نظیر کلمبیا و اکوادور مدارکی محرمانه علیه مسئولان برجسته دولت ترامپ با هدف دادگاهی و محاکمه آنها گردآوری کنند.

آنها تاکید کردند که حملات آمریکا علیه قایق های مختلف به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ممکن است جنایت قتل و کشتار محسوب شود.

این افراد پیشتر در مقاله منتشر شده در پایگاه جاست سکیوریتی از کشورهای مختلف خواسته بودند به آرامی مدارک مذکور را جمع آوری کرده و منتظر پایان دوره ترامپ بمانند.