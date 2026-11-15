آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، با توصیف حمله نظامی واشنگتن و رژیم صهیونیستی به ایران به‌عنوان یک «جنگ انتخابی»، تأکید کرد که این رویارویی اجتناب‌ناپذیر نبود و خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، به تشدید بحران کنونی دامن زد؛ وی همچنین هشدار داد که تداوم مسیر نظامی نه‌تنها گرهی از مسئله هسته‌ای ایران نمی‌گشاید، بلکه می‌تواند دامنه تنش‌ها را به سراسر منطقه و امنیت انرژی جهان گسترش دهد.

جوان آنلاین: وی در نشستی با جاوید اشرف رئیس سازمان توسعه تجارت هند در دهلی‌نو حمله نظامی این کشور و رژیم صهیونیستی علیه ایران را که از سوی دونالد ترامپ آغاز شد، به عنوان یک "جنگ انتخابی" توصیف کرد و گفت: خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، به تشدید این بحران کمک کرد.

به گزارش ایرنا، این توافق که در سال ۲۰۱۵ امضا و به طور رسمی به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می‌شد، ایران را ملزم می‌کرد ۹۷ درصد اورانیوم غنی‌شده خود را ارسال و محدودیت‌هایی برای سانتریفیوژهای خود ایجاد کند و در عین حال امکان بازرسی‌های گسترده را فراهم می کرد.

بلینکن افزود: پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، ایران برنامه هسته ای خود را تسریع و اعلام‌کرد که اقدام نظامی ادامه دار این موضوع را حل نمی کند.

وی گفت: تلاش برای وادار کردن ایران به تسلیم بسیار سخت است اما می‌توان آن را به مذاکره واداشت و اینها چیزهای بسیار متفاوتی هستند».

وی خواستار "خارج از شیب" درگیری شد و هشدار داد که تشدید تنش می تواند شامل حملات به زیرساخت های منطقه ای، پایگاه های ایالات متحده و کشورهای شریک شود.

به گفته وی، تنگه هرمز قبل از جنگ مشکلی نداشت، اما اکنون به چالشی بزرگ برای تامین انرژی جهانی تبدیل شده است.

بلینکن در مورد مناقشه گسترده تر غرب آسیا، گفت که حل و فصل پایدار مستلزم حل مسئله فلسطین و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی (در کنار رژیم اسرائیل) است.

آمریکا باید به حق هند برای دفاع از خود احترام بگذارد

وزیر امور خارجه سابق آمریکا با متفاوت خواندن سایست واشنگتن در قبال دهلی نو و اسلام آباد، گفت: آمریکا باید به حق هند برای دفاع از خود احترام گذاشته و در قبال تروریسم هیچ گونه تسامحی نداشته باشد.

بلینکن ادامه داد: "هند یک قدرت جهانی است" و افزود که روابط و منافع مشترک بین واشنگتن و دهلی نو "ماهیت واقعی جهانی دارد".

وی افزود: البته روابط ایالات متحده با پاکستان "منطقه ای" است و زمینه‌های مهمی برای همکاری با آنها به‌ویژه در مورد مبارزه با تروریسم داربم و روابط دوجانبه آمریکا با دو کشور متفاوت است.

بلینکن گفت: رویکرد ایالات متحده باید شامل حمایت از تلاش های هند برای پاسخ به حملات و همچنین تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش بین دهلی نو و اسلام آباد، دو همسایه مجهز به سلاح هسته ای باشد.

وی افزود: تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش با توجه به پتانسیل مخرب تسلیحاتی که هر دو کشور در اختیار دارند مهم است.

بلینکن با تأمل در تعامل گذشته واشنگتن با اسلام آباد گفت: منافع راهبردی ایالات متحده در طول جنگ سرد و جنگ در افغانستان ممکن است باعث شده بود که دولت های متوالی کمتر از تشکیلات نظامی - غیر نظامی پاکستان انتقاد کنند و به طور مطمئن فرصتی برای ایالات متحده وجود دارد که کارهای بیشتری انجام دهد.

وی، تحول در روابط با هند را در چند دهه گذشته، به عنوان یک تغییر از بیگانگی به یک مشارکت راهبردی توصیف کرد که زیربنای منافع مشترک و ارتباطات مردم با مردم است.

بلینکن گفت: ما از بیگانگی به یک مشارکت واقعی و از برخی جهات منحصربفرد حرکت کردیم که بر اساس همگرایی منافع راهبردی بنا شده بود.

وی همکاری در فناوری‌های نوظهور را یکی از حوزه‌های مهم دو کشور دانست و به همکاری در فضا، فناوری کوانتومی و هوش مصنوعی اشاره کرد.

وی در رابطه با روابط هند با روسیه، به عمق تاریخی این مشارکت اذعان کرد و گفت واشنگتن انتظار ندارد که دهلی نو این روابط را قطع کند.

بلینکن ادامه داد: جاهایی است که دیدگاه‌های مشابهی نداریم برای روسیه، ما می دانیم که تاریخ عمیقی بین هند و روسیه وجود دارد. بنابراین، ما نمی خواهیم که آنها به آن پایان دهند.

بلینکن که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به عنوان هفتاد و یکمین وزیر امور خارجه در زمان جو بایدن، رئیس جمهور وقت آمریکا خدمت می کرد، با اشاره به تغییرات سریع فناوری، نابرابری و تغییر قدرت، گفت که جهان در نقطه عطف عمیقی قرار دارد.

وی گفت: بخش خصوصی به طور فزاینده‌ای باعث تغییرات تکنولوژیکی می‌شود، در حالی که دولت‌ها تلاش می‌کردند تا سرعت خود را حفظ کنند.

خطر تضعیف قدرت واشنگتن راتهدید می کند

بلینکن هشدار داد که ایالات متحده با آسیب رساندن به همکاری بین دولت، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و با استقبال کمتر از افراد ماهر از خارج، خطر تضعیف قدرت خود را دارد.

وی گفت: "بزرگترین خطری که من فکر می کنم ما با آن روبرو هستیم، زخم بزرگی است که خود ایجاد کرده ایم. "

وی در مورد سیاست داخلی ایالات متحده، گفت که نتایج میان دوره ای اخیر فراتر از شکست معمول برای حزب رئیس جمهور مستقر است،

وی نتیجه را تا حدی به ناامیدی از هزینه زندگی و نگرانی در مورد فساد نسبت داد.