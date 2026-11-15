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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰
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کارشناس صهیونیست: جنگ با ایران اسرائیل را ضعیف‌تر می کند

اسرائیل یک کارشناس صهیونیست ضمن هشدار نسبت به جنگ افروزی جدید علیه ایران نوشت که این جنگ نمی‌تواند اهداف تل آویو را محقق کند و موقعیت اسرائیل در عرصه بین الملل تضعیف می کند.

جوان آنلاین: دانی سیترینوویچ، کارشناس و پژوهشگر مسائل ایران در مؤسسه پژوهشی «امنیت داخلی» رژیم صهیونیستی هشدار داد که ورود به یک رویارویی نظامی جدید با ایران، اشتباهی راهبردی و بسیار بزرگ خواهد بود که اسرائیل قدرت تحمل پیامدهای آن را ندارد. وی تأکید کرد که حملات مکرر به ایران، تهدید این کشور را از میان نخواهد برد و دستاوردهای نظامی لزوماً به منافع راهبردی تبدیل نمی‌شوند.

به گزارش مهر، سیترینوویچ در مقاله‌ای که در وب‌سایت شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل منتشر شد، نوشت: اینکه بار دیگر شهرک‌نشینان به پناهگاه‌ها فرستاده شوند و هزینه‌های سنگینی را در نبردی متحمل شوند که نه ضرورت فوری امنیتی آن را ایجاب می‌کند و نه توانایی‌اش برای تحقق اهداف راهبردی روشن است، به‌سختی قابل توجیه خواهد بود.

وی تأکید کرد که ایران برای سال‌های طولانی همچنان یک چالش امنیتی برای اسرائیل باقی خواهد ماند. وی اذعان کرد که ایرانی ها در ۲ جنگ اخیر ثابت کردند که دستاوردهای عملیاتی، هر اندازه هم مهم باشند، لزوماً به معنای دستیابی به موفقیت راهبردی چه در زمینه سرنگونی نظام ایران و پرونده هسته‌ای و چه در جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های نظامی متعارف تهران به‌ ویژه سامانه موشکی آن نیست.

این کارشناس صهیونیست خاطرنشان کرد که این تصور که جنگ جدید می‌تواند دستاوردهایی را محقق کند که در درگیری‌های قبلی به دست نیامده‌اند، مستلزم ارائه توضیحی راهبردی و قانع‌ کننده است، نه اینکه صرفاً به وعده تحقق یک پیروزی تاریخی دیگر اکتفا شود.

سیترینوویچ هشدار داد که تلاش اسرائیل برای سوق دادن دولت آمریکا به سمت جنگ جدید، یا اعمال فشار بر واشنگتن برای ورود به چنین جنگی، در شرایطی که این اقدام از حمایت گسترده افکار عمومی آمریکا برخوردار نیست، ممکن است آسیب‌های راهبردی بلندمدتی به روابط دو طرف وارد کند.

به باور او، واشنگتن ممکن است بیش از پیش به اسرائیل به چشم طرفی بنگرد که می‌کوشد آمریکا را بدون داشتن هدف راهبردی روشن، به جنگ پرهزینه دیگری در خاورمیانه بکشاند؛ مسئله‌ای که می‌تواند تغییرات در موضع آمریکا در قبال اسرائیل را تشدید کند.

این نویسنده همچنین به وضعیت سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت که احتمال ورود نتانیاهو به این جنگ در شرایط کنونی می تواند نگران‌ کننده باشد.

سیترینوویچ از کابینه آینده رژیم صهیونیستی خواست در راهبرد اسرائیل در قبال ایران، تجدید نظر کند. وی تاکید کرد که این بازنگری نباید فقط به چگونگی آسیب رساندن به توانمندی‌های ایران محدود شود، بلکه باید اهدافی را که تل‌آویو در پی تحقق آن‌هاست، و هزینه های مربوط به این جنگ افروزی مشخص شود.

این کارشناس صهیونیست هشدار داد که خطر تنها به ورود به جنگی بی‌نتیجه محدود نمی‌شود، بلکه شامل تحمیل هزینه‌های سنگین، آسیب زدن به روابط با مهم‌ترین متحد اسرائیل یعنی آمریکا و سپس خروج از جنگ در شرایطی است که تهدید ایران همچنان پابرجاست، اما اسرائیل در موقعیت راهبردی بدتری قرار گرفته است.

برچسب ها: جنگ ایران ، اسرائیل ، شکست رژیم صهیونیستی
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