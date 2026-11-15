کد خبر: 1390549
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
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قوه قضائیه سراغ تخلفات احتمالی تراستی‌های نفتی و بانکی رفت

ی هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه، تخلفات احتمالی تراستی‌های نفتی و بانکی را بررسی می‌کند.

جوان آنلاین: بیست‌وچهارمین جلسه هیئت ویژه قوه قضاییه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، به ریاست اصغر جهانگیر و با حضور اعضای هیئت، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

به گزارش تسنیم، در این جلسه، گزارش اولیه بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص شناسایی مفاسد احتمالی مرتبط با بدهکاران نفتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد با استقرار تیمی از بازرسان مجرب سازمان بازرسی کل کشور در شرکت‌های مربوطه، بررسی‌های تکمیلی در این زمینه انجام و در صورت احراز تخلف، افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند.

در این نشست، تخلفات و جرایم احتمالی تراستی‌های نفتی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف ۱۰ روز گزارش تکمیلی به هیئت ارائه شود.

برچسب ها: قوه قضائیه ، شبکه تراستی ، نفت
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