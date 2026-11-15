معاون اول رییس‌جمهور در تماس تلفنی با استاندار ایلام، بر پیگیری ویژه روند درمان آسیب‌دیدگان حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکتNGL دهلران و پایش پیوسته بر خدمت‌رسانی پزشکی و رفع مشکلات آنان تأکید کرد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف روز یکشنبه در گفت‌وگو با احمد کرمی استاندار ایلام، خواستار پایش دقیق روند بهبودی آسیب‌دیدگان و رسیدگی همه‌جانبه به وضعیت خانواده‌های حادثه‌دیده شد.

وی در این گفت‌وگو اظهار کرد که استاندار ایلام به نمایندگی از دولت، روند درمان آسیب‌دیدگان و رفع گرفتاری‌های آنان را با جدیت دنبال کند و از هیچ کوششی برای کاهش درد و اندوه خانواده‌های داغدار کوتاهی نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر پیگیری موشکافانه دستورهای رییس‌جمهور پیرامون بررسی زوایای گوناگون این حادثه دلخراش تاکید کرد.

عارف با ابراز همدردی عمیق با بازماندگان، جان باختن شماری از هم‌وطنان را به مردم شریف استان ایلام و به‌ویژه اهالی داغدار شهرستان آبدانان تسلیت گفت.

استاندار ایلام نیز در این تماس با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت امدادرسانی و درمان مصدومان، بیان کرد: از نخستین ساعت‌های رخ‌دادن این حادثه، ستاد مدیریت بحران استان به‌طور کامل پای کار آمد و معاونان استانداری از همان شب حادثه با حضور در مراکز درمانی آبدانان و دهلران و بیمارستان‌های دزفول و اندیمشک، روند خدمات‌رسانی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان را از نزدیک دنبال کردند.

احمد کرمی افزود: همه توان امدادی، درمانی و اجرایی استان برای مدیریت این پیشامد بسیج شده است و دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند تا دست‌یابی به آسودگی خاطر از تندرستی کامل آسیب‌دیدگان و روشن‌شدن همه‌جانبه ابعاد حادثه، تکالیف خود را با جدیت دنبال کنند.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری واژگون شد که در پی این حادثه ناگوار، ۱۲ تن جان خود را از دست دادند و ۱۸ تن دیگر زخمی شدند.

باتوجه به شدت حادثه، رییس‌جمهور و وزیر کشور دستور پیگیری ویژه برای بررسی ابعاد این حادثه صادر کردند.

همچنین استاندار ایلام و نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، با تاکید بر پیگیری درمان مصدومان، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (NGL) دهلران از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب استان ایلام به شمار می‌رود که روزانه شمار فراوانی از نیروهای بومی و فنی در بخش‌های گوناگون آن مشغول به کار هستند.

رفت‌وآمد کارکنان این مجموعه صنعتی به دلیل شرایط کوهستانی و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، همواره نیازمند توجه ویژه رانندگان به اصول ایمنی است.