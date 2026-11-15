رئیس قوه قضاییه با روایت خاطراتی از اهتمام ویژه امام شهید به کتاب و کتابخوانی، این ویژگی را شگفت‌انگیز توصیف کرد و گفت: امام شهیدمان، در همه‌ امور، یک استثناء بودند؛ کتابخوانی ایشان نیز با وجود تمام مشغله‌هایی که داشتند، شبیه به یک معجزه بود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جریان حضور هفته گذشته خود در منزل شهید والامقام، حاج حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، پس از دریافت مجلدات کتاب خاطرات این شهید گرانقدر با عنوان «مرد ابدی»، به ذکر خاطراتی از امام شهید (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) در باب مقوله‌ کتاب و کتابخوانی پرداخت.

رئیس عدلیه اضافه کرد: من معمولاً مقید بودم در غیر مواقع مأموریت، نمازهای یومیه (ظهر، عصر، مغرب و عشاء) را به امامت ایشان اقتدا کنم و در محضر ایشان، توشه‌ای برچینم؛ گهگاه پس از فریضه‌ نماز، چنانچه همنشینی و مُجالستی دست می‌داد و گفتگویی میان حُضار و امام شهید، صورت می‌گرفت، ایشان از کتبی که مطالعه فرموده‌اند صحبت می‌کردند و وقتی یکی از حضار، از کتابی دیگر نام می‌برد، امام شهید، بدون‌درنگ، مشخصات و محتویات آن کتاب را شرح می‌دادند؛ به‌گونه‌ای که حضار از این همه جامعیت ایشان در مبحث کتاب و کتابخوانی، متعجب و شگفت‌زده می‌شدند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تعداد کتاب‌هایی که امام شهید ما برای آنها تقریظ نوشته‌اند و یا آنها را مورد نقد قرار داده‌اند؛ حقیقتاً از شمار خارج است؛ وقتی انسان می‌خواهد به کتابی تقریظ یا تَحشیه یا تَعلیقه بنویسد و یا آن کتاب را مورد نقد قرار دهد، ضروری است آن را با دقت مطالعه کرده باشد؛ فلذا معلوم می‌شود امام شهید ما، این تعداد بسیار زیاد کتاب را نه فقط خوانده بودند که در ضمن مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل نیز قرار داده بودند.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در موعد برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، امام شهیدمان، از مشتریان و مخاطبان دائمی این نمایشگاه بودند و با اهتمام و صرف وقت زیاد، معمولاً تمامی غرفه‌ها را مورد بازدید قرار می‌دادند و وقتی کتابی را تورق می‌کردند، به سابقه‌ی نویسنده و مؤلف آن کتاب و سایر آثار او، اشاره می‌فرمودند.

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش، ضمن تورق مجلدات کتاب خاطرات شهید طهرانی‌مقدم با اشاره به اهمیت نشر مجاهدت‌های این شهید والامقام، با هدف شناخت هر چه بیشتر نسل جوان از مردان عزت‌آفرین ایران تاکید کرد: مطلوب است، برش‌هایی موضوعی به این مجلدات زده شود و این کتاب خاطرات در قطع‌های کوتاه و در موضوعات مختلف، منتشر شود تا مطالعه آن نیز برای همگان سهل و مقدور گردد.