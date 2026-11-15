یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تداوم تحرکات مداخله جویانه آمریکا در کشورش گفت: واشنگتن با برخی تحرکات در عراق و منطقه، به دنبال ایجاد هرج و مرج و بحران سازی برای تضمین تداوم نفوذ خود است.

جوان آنلاین: فالح الخزعلی نماینده پارلمان عراق با اشاره به اقدامات بی ثبات کننده آمریکا در عراق و سراسر منطقه، از گروههای عراقی و دولت این کشور خواست که جبهه داخلی را در برابر طرح های بی ثبات کننده آمریکا مصون بدارند.

رئیس فراکسیون پارلمانی «منتصرون» عراق افزود: سیاست ها و تحرکات آمریکا در عراق و منطقه کاملا عیان است و این کشور تلاش دارد از طریق ایادی خود به فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر کشورهایی مانند عراق که مخالف دیکته های خارجی هستند، ادامه دهد.

وی افزود: ناکام گذاشتن این تحرکات ویرانگر، هوشیاری و بصیرت عالی ملی و همبستگی سیاسی و مردمی و تقویت توان نهادهای امنیتی و حشد الشعبی (بسیج مردمی) را می طلبد تا حاکمیت عراق مصون نگه داشته شود و از دخالت ها و طرح هایی در امان بماند که ثبات آن را نشانه گرفته است.

از سوی دیگر قاسم بلشان تحلیلگر سیاسی عراقی نیز گفت: فشار آمریکا به تلاش برای اخراج نیروهای بسیج مردمی عراق از منطقه جرف النصر محدود نشده است بلکه در حال حاضر آمریکا به دنبال کارشکنی در روند تصویب قانون حشد الشعبی نیز هست و برخی در داخل عراق با خواسته های آمریکا همسویی دارند.

این تحلیلگر گفت که برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حامی طرح های آمریکا در داخل عراق هستند و از فشارهای آن بر بغداد در زمینه عدم تصویب قانون حشد الشعبی حمایت می کنند. هدف حملات علیه نیروهای حشد الشعبی در جرف النصر نیز در راستای ضربه زدن رسانه‌ای، اتهام زنی و دروغ پردازی علیه این نیروها است.