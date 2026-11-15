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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

خبرگزاری المعلومه: مردم عراق خواستار بازگشایی گذرگاههای مرزی با ایران هستند

ی یک رسانه عراقی با افشای فشار آمریکا بر دولت بغداد برای بستن گذرگاههای مرزی با ایران، نوشت: با توجه به پیامدهای مستقیم بسته شدن گذرگاه‌های مرزی بر اقتصاد عراق، مطالبات مردمی و سیاسی برای بازگشایی گذرگاهها همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: خبرگزاری المعلومه عراق در گزارشی با عنوان «بستن گذرگاهها؛ آیا عراق در محاصره ایران وارد می‌شود؟»، آورده است: با توجه به پیامدهای مستقیم بسته شدن گذرگاه‌های مرزی با ایران بر اقتصاد عراق که از طریق تجارت و تردد زائران با همسایه خود ایران ارتباط نزدیکی دارد، مطالبات مردمی و سیاسی برای بازگشایی گذرگاه‌ها همچنان ادامه دارد. این درخواست‌ها بر اهمیت فاصله گرفتن عراق از پیوستن به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.

به گزارش ایرنا، «عبدالله احمد الدلیمی» عضو ائتلاف الانبار فاش کرد: «تام باراک» فرستاده رئیس جمهور آمریکا، مخفیانه و بدون اعلام قبلی، درخواست بسته شدن حریم هوایی عراق به روی همه پروازها و همچنین اقدامات مشابه برای بستن گذرگاه‌های مرزی زمینی و دریایی با ایران را داده است.

وی بیان کرد: آمریکا از دولت علی الزیدی نخست وزیر عراق خواسته است که بدهی‌های ایران را با دینار عراق تسویه و از معامله دلاری خودداری کند. این اقدامات بخشی از سیاست آمریکا برای تشدید محاصره تهران است. الزیدی در حالی با اقدامات اتخاذ شده علیه ایران موافقت کرده که از تاثیر این اقدامات بر اقتصاد عراق به ویژه باتوجه به اتکای بازار عراق بر کالاهای ایرانی آگاه است.

«ناصر الکنانی» تحلیلگر امور اقتصادی عراقی نیز گفت: بسته شدن گذرگاه‌های مرزی جنوب عراق همزمان با ادامه فعالیت فقط در شمال عراق، تأثیر منفی بر بازرگانان جنوبی می‌گذارد و رقابت‌پذیری آنها را به ویژه با توجه به تفاوت در رویه‌ها و امتیازات بین گذرگاه‌های مختلف، تضعیف می‌کند. این امر سؤالاتی را در مورد اینکه چه کسی از این اقدامات سود می‌برد، مطرح می‌کند و به منزله جنگ دولت علیه بازرگانان جنوب عراق است.

وی افزود: این اقدامات که هیچ ضرورتی نداشتند، توسط آمریکا تحمیل و منجر به خسارات اقتصادی و زیان‌های مالی شده‌اند. مدیریت گذرگاه‌های مرزی باید بر اساس منافع اقتصادی عراق و به دور از هرگونه دخالت یا فشار خارجی باشد.

الکنانی تاکید کرد: ادامه این سیاست به بازرگانان و اقتصاد ملی آسیب می‌رساند و همچنین بر درآمدهای گمرکی تأثیر می‌گذارد. او از دولت عراق خواست تا اقدامات انجام شده را مورد بازنگری قرار دهد و سازکارهای عملیاتی گذرگاه‌ها را برای تضمین عدالت بین بازرگانان و همه مناطق عراق بررسی کند، زیرا این امر بر وضعیت تجاری در استان‌های جنوبی تأثیر منفی می‌گذارد.

المعلومه نوشت: روند وقایع نشان می‌دهد که تصمیم دولت عراق برای بستن گذرگاه‌ها و مشارکت در فشار اقتصادی (علیه ایران)، در پاسخ به فشارها و دستورالعمل‌های آشکار آمریکا صورت گرفته است همانطور که در پیام‌های منتشر شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ و همچنین اظهارات تام باراک مشهود است که این موضوع را بیش از یک بار به طور علنی اعلام کرده است.

پیش از این نیز، آیت‌الله سید یاسین موسوی امام جمعه بغداد درباره تصمیم‌های اقتصادی نسنجیده که فشارهای معیشتی بر شهروندان، به‌ویژه اقشار فقیر و کم‌درآمد را افزایش می‌دهد، هشدار داد و خواستار بررسی دقیق تصمیم‌های مربوط به گذرگاه‌های مرزی و تجارت خارجی شد و تاکید کرد نباید بدون ارزیابی پیامدهای مستقیم تصمیمات بر بازار و مصرف‌کنندگان، تصمیمات شتاب‌زده اتخاذ شود.

برچسب ها: عراق ، مرز ، دولت عراق
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