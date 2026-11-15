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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

شروط روسیه برای پایان جنگ؛ از توقف حمایت هسته‌ای بریتانیا تا عقب نشینی ناتو از شرق

ق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پایان جنگ در اوکراین چندین شرط از جمله توقف تعهد هسته‌ای بریتانیا در دفاع از متحدان اروپایی و عقب نشینی ائتلاف نظامی ناتو از اروپای شرقی را ارائه کرده است.

جوان آنلاین:  رئیس‌جمهوری روسیه اعلام کرده که چنانچه بریتانیا خواهان صلح در اوکراین است، باید استفاده از تسلیحات هسته‌ای برای حافظت از متحدان اروپایی را متوقف کند.

مطابق گزارش این روزنامه انگلیسی، بند فوق یکی از شروط مسکو برای پایان جنگ در اوکراین است و خروج نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از اروپای شرقی و کشورهای بالتیک، خروج فنلاند از ناتو و همچنین عدم گسیل نیرو به اوکراین پیش از پذیرش آتش‌بس توسط پوتین از دیگر شروط کرملین در این زمینه است.

در سند ارائه شده از سوی مسکو، عنوان شده است که روسیه به دنبال پایان دادن به «عرضه هر نوع تسلیحات و تجهیزات و تولیدات نظامی غربی به اوکراین» است، ضمن آنکه این کشور جنگ‌زده نباید به یکی از اعضای ناتو تبدیل شود.

از دیگر شروط کرملین آن است که روسیه پس از جنگ، سرزمین‌های تصرف کرده از اوکراین را حفظ کند و کنترل مناطق وسیعی از این کشور را در دست گیرد.

در مقابل مسکو می‌تواند پیوستن کی‌یف به اتحادیه اروپا را تایید کند، البته به شرط آنکه این کشور از سیاست دفاعی مشترک بروکسل مستثنی شود.

مطابق سند ذکر شده، پوتین خواهان آن است تا نیروها و تسلیحات غربی به وضعیت سال ۱۹۹۷ بازگردانده شوند، یعنی پیش از گسترش ناتو به سمت شرق و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق.

در واقع رئیس‌جمهوری روسیه، شرط بازگشت به میز مذاکره با مقامات آمریکایی، اروپایی و اوکراینی را در گرو قبول گفت‌وگو بر سر یک معماری امنیتی جدید برای قاره اروپا دانسته است.

واکنش احتمالی ناتو به شروط پوتین

تلگراف با بیان اینکه تمامی شروط روسیه به سرعت توسط ائتلاف ناتو رد خواهد شد، می‌افزاید: بریتانیا تنها کشور اروپایی است که توان بازدارندگی هسته‌ای مستقر در زیردریایی خود را در چارچوب دفاع از متحدان ناتو قرار داده است.

اندی برنهام نخست‌وزیر بریتانیا هفته گذشته پس از دیدار با رهبران اروپایی در ایرلند، گفت که امنیت قاره اروپا قابل مذاکره با روسیه نیست.

فنلاند از ناتو خارج نمی‌شود

تحلیلگر این روزنامه انگلیسی، در ادامه با بیان اینکه فنلاند در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، سیاست بی‌طرفی نظامی را کنار گذاشت و به ناتو پیوست، تاکید می‌کند که دولت هلسینکی به طور قطع این شرط را نمی پذیرد.

پیوستن اوکراین به ناتو در گرو واگذاری دونباس

بر اساس این گزارش، جرد کوشنر و استیو ویتکاف دو فرستاده ویژه دونالد ترامپ طرحی سازشکارانه به کی‌یف ارائه کرده‌اند که بر اساس آن اوکراین در ازای واگذاری مناطق شرقی دونباس به روسیه، عضو ناتو شود.

ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در خصوص این طرح اعلام کرد که چنانچه این ایده از سوی آمریکا مطرح و توسط متحدان اروپایی و کانادا مورد حمایت قرار گیرد آن را بررسی می‌کند.

اما تاکنون هرگونه ایده پیوستن اوکراین به ناتو به دلیل ترس از ورود این ائتلاف نظامی به درگیری با روسیه از سوی آمریکا و آلمان رد شده است.

تلگراف در عین خاطرنشان کرده است: روسیه تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد از مناطق شرقی دونباس را اشغال کرده و پوتین هم گفته است تا زمانی که نیروهایش سایر بخش‌های این منطقه را تصرف نکنند، دست از جنگ نمی‌کشد. روسیه در عین حال بر عدم پیوستن اوکراین به ناتو به عنوان یکی از شروط پایان جنگ تاکید دارد.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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