حمله آمریکا به ایران؛ انحراف از راهبرد امنیت ملی واشنگتن به روایت ژنرال ارشد ژاپنی

رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای دفاع از خود ژاپن با انتقاد از تناقض در رویکردهای راهبردی واشنگتن تأکید کرد که حمله آمریکا به ایران با اولویت اعلام‌شده در راهبرد امنیت ملی این کشور، مبنی بر تمرکز بر نیمکره غربی، همخوانی ندارد؛ اظهاراتی که بار دیگر شکاف میان اسناد راهبردی و رفتار عملی دولت آمریکا را در کانون توجه قرار داده است.

جوان آنلاین: رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای دفاع از خود ژاپن با بیان اینکه ایالات متحده در پایان سال گذشته یک راهبرد امنیت ملی تدوین کرد که بر اساس آن، اولویت راهبردی این کشور، نیمکره غربی بود، گفت: از این نظر، حمله اخیر آمریکا به ایران را می‌توان به عنوان انحرافی از این راهبرد کلان اعلام شده تلقی کرد.

یوشیهیده یوشیدا در مصاحبه با روزنامه آساهی شیمبون، اظهار کرد: ایالات متحده به طور فزاینده‌ای منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهد و سیاست واشنگتن به یک «متغیر» تبدیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که «ایالات متحده، تنها متحد پیمانی ژاپن، در رویکرد استراتژیک خود در دوران دولت ترامپ به طور فزاینده‌ای دچار تناقض شده است» گفت: سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به عنوان رهبر، نظم بین‌المللی لیبرال را حفظ می‌کرد، عمل می‌کرد.

یوشیدا افزود: با این حال، امروزه تأکید کمتری بر آن نظام دارد و به طور فزاینده‌ای منافع ملی را در اولویت قرار می‌دهد و اغلب به استفاده از زور متوسل می‌شود.

وی ادامه داد: از این نظر، معتقدم که می‌توان گفت سیاست ایالات متحده به یک متغیر تبدیل شده است.

وی بیان کرد: با این حال، با ادامه‌ ظهور چین، این نیز درست است که تعهد نظامی ایالات متحده به هند و اقیانوسیه برای تعادل قدرت در منطقه ضروری است و اگر این تعهد از بین برود، تعادل قدرت از بین می‌رود و امنیت ما دیگر تضمین نخواهد شد.

یوشیدا گفت: برای ژاپن، بالاترین اولویت راهبردی این است که چگونه ایالات متحده را در این منطقه درگیر نگه دارد.

وی در جواب این سوال «دولت ژاپن قرار است اواخر امسال سه سند راهبردی امنیتی را که زیربنای تقویت دفاعی این کشور هستند، اصلاح کند» گفت: در زمانی که ایالات متحده به طور فزاینده‌ای نگران مسولیت تعهدات خود در اتحاد است، ژاپن باید سهم بیشتری از مسولیت‌ها را در این اتحاد بر عهده بگیرد و قابلیت‌های دفاعی خود را بیشتر تقویت کند.

وی افزود: همزمان، در کنار اتحاد ژاپن و آمریکا، ما باید همکاری با شرکای همفکر را تعمیق بخشیم، منطقه هند و اقیانوسیه پیش از این شاهد ظهور شبکه‌های چندجانبه مختلفی از جمله همکاری ژاپن-آمریکا-کره جنوبی، چارچوب ژاپن-آمریکا-استرالیا-هند و همکاری ژاپن-آمریکا-استرالیا-فیلیپین بوده است.

یوشیدا گفت: علاوه بر این، همکاری نزدیک‌تر با اروپا، از جمله کشورهای عضو ناتو، ضروری است.

جلوگیری از «جنگ داغ» در هند و اقیانوس آرام

یوشیدا در پاسخ به سوال «جنگ‌ها و درگیری‌ها در سراسر جهان در حال وقوع است و با توجه به مشاهده این بحران‌ها از خطوط مقدم، دوران کنونی را چگونه می‌بینید؟» گفت: از سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه حمله خود به اوکراین را آغاز کرد، جامعه بین‌المللی وارد دورانی شده است که می‌توان آن را عصر سیاست قدرت توصیف کرد، دورانی که در آن قدرت‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای استفاده از زور را در اولویت قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: من معتقدم که ما ممکن است وارد دوره‌ای شویم که یادآور بحران بیست ساله است، که در آن مورخ بریتانیایی، ای. اچ. کار، دوره بین دو جنگ جهانی بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم را به تصویر کشید.

وی گفت: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید «تاریخ تکرار نمی‌شود، اما قافیه‌بندی دارد.» ما در لحظه‌ای حساس ایستاده‌ایم که تعیین می‌کند آیا تاریخ غم‌انگیزی را که یک قرن پیش تجربه شد، تکرار خواهیم کرد یا خیر؟

یوشیدا اظهار کرد: در طول جنگ سرد ایالات متحده و شوروی سابق، اروپا واقعاً در وضعیت «جنگ سرد» قرار داشت با این حال، در آسیا جنگ‌های داغی مانند جنگ کره و جنگ ویتنام در جریان بود.

وی بیان کرد: غرب آسیا نیز چهار جنگ بزرگ را تجربه کرده است و امروزه، با وجود جنگ‌های داغی که در اروپا و خاورمیانه در جریان است، بزرگترین چالش امنیتی ما در اواسط قرن بیست و یکم این است که چگونه از وقوع یک جنگ داغ در هند و اقیانوس آرام جلوگیری کنیم.

رئیس ستاد مشترک نیروهای دفاع از خود ژاپن در جواب این پرسش که «در اتحاد ژاپن و آمریکا، نیروهای دفاع از خود به طور سنتی به عنوان «سپر» در حالی که نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن به عنوان «نیزه» عمل کرده‌اند» گفت: معتقدم که حفظ یک وضعیت دفاعی راهبردی بسیار مهم است مهمترین اصل این است که ژاپن باید کشوری باقی بماند که خود راهبرد عملیات تهاجمی علیه کشورهای خارجی را دنبال نکند.

یوشیدا در پاسخ به سوال که «برخی خواستار بازنگری در سه اصل غیرهسته‌ای، سیاست دیرینه ژاپن مبنی بر عدم تملک، عدم تولید و عدم اجازه ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک خود، شده‌اند. بر اساس تجربه شما، آیا معتقدید چنین بازنگری ضروری است؟» گفت: راهبرد امنیت ملی ژاپن به وضوح بیان می‌کند که «سیاست اساسی حفظ سه اصل غیرهسته‌ای بدون تغییر باقی خواهد ماند.» من معتقدم که این خود گویای همه چیز است.

وی افزود: آنچه مهم است این است که چگونه می‌توانیم اعتبار بازدارندگی گسترده ارائه شده توسط ایالات متحده، از جمله چتر هسته‌ای، را تضمین کنیم.

وی بیان کرد: برای این منظور، ما باید تلاش‌های خود را بر تقویت بازدارندگی گسترده با گسترش حوزه‌هایی که ژاپن می‌تواند در آنها به طور مستقل از طریق قابلیت‌های متعارف عمل کند و با پیگیری مدیریت مناسب تشدید تنش مشترک ژاپن و آمریکا در صورت وقوع هرگونه احتمال، متمرکز کنیم.