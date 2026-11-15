دستیار ارشد رهبر کره شمالی در رأس هیأتی وارد مسکو شد

جوان آنلاین: خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) اعلام کرد هیأتی از حزب و دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره به ریاست چو یونگ‌وون، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره وارد مسکو شد.

این هیأت به دعوت دیمیتری مدودف، رئیس حزب حاکم «روسیه متحد» و معاون رئیس شورای امنیت روسیه به این کشور سفر کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره، آندری کلیموف، عضو شورای عالی حزب روسیه متحد و معاون اول رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه به همراه سین هونگ‌چول، سفیر کره شمالی در مسکو و شماری از مقام‌های دیگر در فرودگاه از هیأت کره شمالی استقبال کردند.

چو یونگ‌وون از مقام‌های نزدیک به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به شمار می‌رود و ریاست این هیأت حزبی و دولتی را بر عهده دارد. خبرگزاری مرکزی کره تاکنون جزئیات برنامه سفر، محور مذاکرات و مدت اقامت این هیأت در روسیه را اعلام نکرده است.

روابط روسیه و کره شمالی در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از امضای پیمان مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) گسترش یافته است. این توافق شامل تعهد دو کشور به ارائه کمک نظامی در صورت قرار گرفتن یکی از طرف‌ها در معرض حمله مسلحانه است.

همکاری‌های نظامی و سیاسی مسکو و پیونگ‌یانگ پس از اعزام نیروهای کره شمالی برای حمایت از روسیه در جنگ اوکراین نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

سفر هیأت کره شمالی به مسکو در آستانه نشست سه‌جانبه پیش‌بینی‌شده میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در شنژن چین انجام می‌شود.

برخی تحلیلگران احتمال داده‌اند که سفر چو یونگ‌وون با هدف انتقال پیام کیم جونگ اون به پوتین و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و روابط سه کشور انجام شده باشد؛ با این حال، پیونگ‌یانگ تاکنون هدف مشخصی برای این سفر اعلام نکرده است.