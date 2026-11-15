کد خبر: 1390536
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تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اجرای حکم اعدام دو شهروند شیعی در عربستان

ث عربستان سعودی دو شهروند سعودی شیعه که در اعتراضات سال ۲۰۱۱ در قطیف شرکت کرده بودند را اعدام کرد. 

جوان آنلاین: مقام‌های سعودی دیروز حکم اعدام دو فعال شیعه از استان قطیف در شرق این کشور را اجرا کردند. بازداشت یکی از این دو نفر پیش‌تر از سوی یک گروه کاری وابسته به سازمان ملل، خودسرانه تشخیص داده شده بود.

وزارت کشور عربستان مدعی شد که حکم اعدام تعزیری «فاضل بن حسن بن عبدالله صفوانی» و «جواد بن عبدالله بن علی قریریص»، پس از محکومیت آن‌ها به اتهام پیوستن به یک سازمان تروریستی خارجی، تیراندازی به نیروهای امنیتی و خودروهای امنیتی، نگهداری سلاح و مهمات و تأمین حمایت مالی برای عملیات تروریستی اجرا شده است.

این وزارتخانه افزود که حکم پس از تأیید از سوی دیوان عالی و صدور فرمان سلطنتی برای اجرای آن، قطعی شده بود.

این دو فعال شیعی به اتهام شرکت در اعتراضات سال ۲۰۱۱ در قطیف زندانی شده و به اعدام محکوم شدند. نام صفوانی در سال ۲۰۱۲ در فهرست ۲۳ نفره افراد تحت تعقیب مقام‌های سعودی قرار گرفت و سرانجام در اواخر دسامبر ۲۰۲۰ بازداشت شد. قریریص نیز بنا بر مستندات سازمان «منا لحقوق الإنسان»، در اعتراضات و مراسم تشییع جنازه طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مشارکت داشته است.

سازمان‌های حقوق بشری نیز مواردی از شکنجه، حبس انفرادی و اخذ اعترافات تحت فشار و اجبار از او را مستند کرده بودند. پیش‌تر سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر فاش کرده بود که دیوان عالی عربستان در اواخر سال ۲۰۲۴ احکام اعدام شماری از معترضان، از جمله صفوانی و قریریص، را نقض کرده است؛ اما پس از محاکمه مجدد، احکام تازه اعدام برای آن‌ها صادر شد؛ این در حالی بود که نهادهای حقوق بشری درباره سلامت روند دادرسی اعتراض‌هایی مطرح کرده بودند.

بر اساس آماری که با گردآوری اطلاعات نهادهای حقوق بشری و داده‌های رسمی تهیه شده، شمار اعدام‌ها در عربستان از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم به ۲۰۹ مورد رسیده است. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر تا هفتم نوامبر جاری، اجرای ۲۰۴ حکم اعدام را ثبت کرده بود و پس از آن نیز مقام‌های سعودی از اجرای ۵ حکم دیگر در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ نوامبر خبر دادند.

برچسب ها: عربستان ، اعدام ، عربستان سعودی
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