اختلال در پروازهای آمریکا به دلیل مشکل ارتباطی به وجود آمده در سامانه های پروازی این کشور همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: اختلال در پروازهای آمریکا و سرگردانی مسافران همچنان ادامه دارد و هزاران پرواز لغو یا با تاخیر مواجه شده اند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا نیز برآورد کرده که برنامه پروازها تا اواخر امروز یکشنبه به تدریج به وضعیت عادی بازگردد.

رئیس این اداره تاکید کرد که مسئولان برای برای جلوگیری از احتمال از کار افتادن کامل یکی از مراکز ارتباطی، دستور توقف حرکت هواپیماها از فرودگاه ها را صادر کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی پایگاه ردیابی پرواز فلایت اویر تا شب گذشته شرکت های هواپیمایی بیش از ۶۴۰۰ پرواز را در آمریکا لغو و بیش از ۸۰۰۰ پرواز دیگر را با تاخیر مواجه کردند.

روز جمعه نیز حدود ۹۲۰۰ پرواز لغو و ۷۵۰۰ پرواز دیگر با تاخیر روبه رو شد. این اختلال پس از آن ایجاد شد که اداره هوانوردی فدرال به دلیل مشکلات در ارتباطات سامانه کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی را صادر کرد. وب سایت فلایت اویر اعلام کرد که بیش از ۸۷۵ پرواز برنامه ریزی شده برای روز یکشنبه نیز از پیش لغو شده است.