حماس: اظهارات آنگلا مرکل در توجیه حملات اسرائیل مشارکت در جنایت است

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در اظهاراتی سخنان آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان درخصوص توجیه حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها را محکوم کرد و آن را مصداق مشارکت در نسل‌کشی دانست.

جوان آنلاین: از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم در واکنش به این اظهارات گفت: «ما سخنان آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان را که در آن تخریب بیمارستان‌ها و مدارس و هدف قرار دادن غیرنظامیان را برای اسرائیل توجیه کرده است، به شدت محکوم می‌کنیم.»

وی افزود که حماس این اظهارات را «شراکت در جنایات نسل‌کشی ارتکاب‌یافته توسط اشغالگران، تلاشی برای فراهم کردن سرپوشی بر تروریسم آن و چشم‌پوشی آشکار از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و ملی ملت فلسطین» تلقی می‌کند.

مرکل پیش‌تر با انتشار پادکستی در یوتیوب تخریب بیمارستان‌ها و مدارس و هدف قرار دادن غیرنظامیان را برای رژیم صهیونیستی توجیه کرده بود.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس طی پنجشنبه گذشته، ۶ تن شهید و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند.