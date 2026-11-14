کد خبر: 1390458
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۹
ورزش » ساير

آرسن ونگر بی‌خیال انتخابات ریاست فیفا شد

3 طبق اعلام روزنامه اکیپ فرانسه آرسن ونگر بی‌خیال انتخابات ریاست فیفا و رقابت با اینفانتینو شده است.

جوان آنلاین: به نظر می‌رسد آرسن ونگر، مدیر توسعه فوتبال جهان در فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، قصد ندارد در انتخابات ریاست این نهاد با جیانی اینفانتینو، رئیس فعلی، رقابت کند؛ تصمیمی که تنها چهار روز پیش از پایان مهلت رسمی ثبت‌نام نامزد‌ها در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه فرانسوی «اکیپ» گزارش داد سرمربی پیشین آرسنال که ۷۷ سال دارد، پس از هفته‌ها بررسی و ارزیابی شرایط، به‌شدت به انصراف از حضور در رقابت انتخاباتی ریاست فیفا تمایل پیدا کرده است. این انتخابات قرار است ۱۸ مارس ۲۰۲۷ در شهر رباط، پایتخت مراکش، برگزار شود.

دلایل عقب‌نشینی و دوری از مستطیل سبز

این روزنامه فرانسوی اعلام کرد تردید‌های ونگر سرانجام به این نتیجه منتهی شده که نباید برای حضور در انتخابات اقدام کند. این تصمیم دو دلیل اصلی دارد؛ نخست، تردید درباره توانایی شکست دادن اینفانتینو در کارزار انتخاباتی و دوم، اعتقاد به اینکه تصدی ریاست فیفا او را تا حد زیادی از زمین فوتبال و جنبه‌های فنی این رشته دور خواهد کرد؛ حوزه‌هایی که ونگر ترجیح می‌دهد همچنان به آنها نزدیک بماند.

گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی سرمربی فرانسوی از تابستان گذشته افزایش یافته بود؛ زمانی که او به‌صورت علنی از طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری مسابقات جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فاصله گرفت. طرحی که فدراسیون جهانی فوتبال در نهایت و پس از اعتراض‌های شدید، از آن عقب‌نشینی کرد.

ضربه‌ای سنگین به تلاش‌های مخالفان و اتحادیه فوتبال اروپا

این تصمیم ضربه‌ای جدی به جریان مخالفان اینفانتینو و اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) محسوب می‌شود؛ چراکه آنها روی ونگر به‌عنوان نامزدی قدرتمند و برخوردار از توانایی جذب آرا حساب باز کرده بودند.

آنها امیدوار بودند از اعتبار بین‌المللی و روابط گسترده ونگر در قاره‌های آفریقا و آسیا و همچنین میان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا برای افزایش شانس پیروزی خود استفاده کنند.

با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت‌نام نامزدها، یوفا اکنون برای معرفی گزینه‌ای مناسب به‌منظور رقابت با اینفانتینو با محدودیت زمانی مواجه شده است؛ رئیس فعلی فیفا که از حمایت چندین کنفدراسیون قاره‌ای برخوردار است.

در همین حال، رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوئیس، و کوزو تاشیما، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، پیش‌تر از تصمیم خود برای حضور در انتخابات خبر داده‌اند.

با این وجود، جامعه فوتبال همچنان در انتظار اعلام موضع رسمی و نهایی ونگر در روز‌های آینده است؛ تصمیمی که می‌تواند معادلات رقابت بر سر ریاست فیفا را تحت تأثیر قرار دهد.

برچسب ها: آرسن ونگر ، فیفا ، اینفانتینو
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