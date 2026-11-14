کد خبر: 1390456
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۴
ورزش » ساير

قلعه‌نویی: از عملکرد جوانان راضی هستم؛ به حریفان قوی‌تر نیاز داریم

3 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: جوانان ما به تجربه بازی با تیم‌های بزرگ نیاز دارند.

جوان آنلاین: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پس از بازی با فلسطین اظهار داشت: به نظر من بازی خیلی خوبی بود؛ فلسطین ۱۰ بازی آخرش را با نتایجی خوب و فقط با یک شکست پشت سر گذاشته بود و تیمی بسیار خوب، بابرنامه مخصوصا با دروازه‌بانی خوب بود که حتی می‌توانست بهترین بازیکن زمین باشد.

وی افزود: می‌توانستیم نیمه اول و در شروع نیمه دوم حداقل به ۲ گل برسیم و واکنش‌های دروازه‌بان فلسطین بسیار عالی بود. در این فیفادی سعی کردیم به جوانان میدان بدهیم که فکر می‌کنم نمره قبولی گرفتند، اما تیمی مثل ایران که می‌خواهد فضای بیشتری به جوانانش بدهد باید با تیم‌های بزرگتر بازی کند.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: بازی با عراق فرصت خوبی برای ماست تا مقابل تماشاگران و در شرایط سخت به جوانان میدان بدهیم. فکر می‌کنم این تورنمنت اولین تجربه دوستان در عراق است، می‌توانست بهتر باشد ولی متشکرم و امیدوارم در ادامه بهتر میزبانی کنند.

وی درباره تحول گسترده در تیم ملی و ۷ تغییر نسبت به فیفادی قبلی در ترکیب ابتدایی بازی عنوان داشت: نزدیک به ۵۰۰ روز در کشور خودمان بازی نکرده‌ایم و حتی در مقدماتی جام جهانی هم در بسیاری از بازی‌ها خارج از کشور میزبانی کردیم.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: شرایط بر ما سخت شده و ما از فدراسیون خودمان می‌خواهیم با فراهم کردن بازی‌های بزرگ، اجازه بدهند تا جوانان در شرایط سخت محک بخورند و خودشان را نشان بدهند. دیکته نانوشته غلط ندارد؛ این بازیکنان جوان باید در میدان‌های بزرگ بازی کنند تا برای جام ملت‌های آسیا آماده شوند.

قلعه‌نویی در مورد هدفش در بازی با عراق اذعان داشت: این بازی‌ها برای فضا دادن به جوان‌تر‌ها است و نتیجه در درجه دوم قرار می‌گیرد. نتیجه مهم است؛ اما ما باید از این فرصت باید برای تغییر نسل تیم ملی استفاده کنیم. بازی عراق را روز گذشته دیدیم، تیمی بسیار بابرنامه و خوب است. درست است بازی مساوی شد ولی عراقی‌ها هم با فرصت دادن به جوان‌تر‌ها می‌خواهند تیم‌شان را برای جام ملت‌های آسیا مهیا کنند.

وی اضافه کرد: تغییر دروازه‌بان در این بازی نیز در راستای تغییرات زیادمان در این بازی بود؛ این ۲ دروازه‌بان اولین بازی ملی‌شان را امروز انجام دادند و عملکرد‌های خوبی داشتند. ۲ بازی داریم و در این بازی سعی کردیم به خلیفه و فرعباسی فرصت بدهیم.

سرمربی تیم ملی درخصوص ۱۰ نفره شدن فلسطین و تحت فشار بودن رقیب گفت: تیم‌های حاضر در تورنمنت بصره تیم‌هایی بسیار خوب هستند؛ ما می‌خواهیم فشار بیش‌تر باشد و مانند بازی آینده ما با عراق، تماشاگر به استادیوم بیاید. هر تیمی نیاز به بازی با تیم‌های خیلی بزرگ دارد تا عکس‌العمل بازیکنان جوان را ببیند. در جام جهانی در برابر بلژیک و مصر بازی کردیم و قبل جام ملت‌های آسیا نیز باید مقابل رقبایی بزرگ با ۷۰، ۸۰ هزار تماشاگر بازی کنیم.

قلعه‌نویی توضیح داد: یادم است قبل از جام‌جهانی عراق با اسپانیا بازی کرد، ما هم به چنین بازی‌هایی نیاز داریم. تیم ملی جای تلفیق تجربه و جوانی است. قبل از ورود به جام ملت‌ها باید بازی‌های بزرگی انجام بدهیم تا عیار بازیکنان بر اساس افکار تاکتیکی به‌دست بیاید. تیم ما شرایط خوبی دارد؛ می‌توانیم از تیم‌هایی باشیم که نسبت به جام قبلی کیفیت بهتری داشته باشیم.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، امیر قلعه نویی ، تیم ملی ایران
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