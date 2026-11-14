جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه شنبه در واکنش به ادعای فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان مبنی بر اینکه نیازی به گفت‌و‌گو با روسیه درباره مسائل مربوط به معماری امنیتی نیست، به خبرگزاری تاس گفت: «ناتو دقیقا همان سازمانی است که همچون دندانی دردناک، سیستم ایمنی خود اروپا، بخش غربی آن، اروپای مرکزی و کل جهان را سرکوب کرده و بخش عظیمی از منابع لازم برای مقابله با تهدید‌ها را به خود اختصاص داده و از مسیر اصلی منحرف می‌کند.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تاکید کرد: «اروپا بدون ناتو از امنیت بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود. اگر ناتو وجود نداشت، منظورم این است که اگر نقشی را که ناتو تاکنون ایفا کرده و همچنان ایفا می‌کند، بر عهده نداشت، احتمالا امنیت در اروپا به‌مراتب بیشتر بود.»

زاخارووا با اشاره به اهداف تهاجمی ناتو خاطرنشان کرد: «ناتو سازمانی نیست که با هدف حفظ ثبات ایجاد شده باشد، بلکه صرفا برای تحقق اهداف و مقاصد تهاجمی و توسعه‌طلبانه شکل گرفته است.»

وی در این باره افزود: «ناتو برای اجرای کودتا در کشور‌های مختلف، به راه انداختن انقلاب‌های رنگی، پیشبرد توسعه‌طلبی اقتصادی و از جمله انجام انواع و اقسام اقدامات پشت‌پرده در راستای تامین منافع کسانی ایجاد شده است که در داخل ناتو از چنین سیاست‌هایی سود می‌برند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پایان گفت: «همچنین اجازه دهید یادآوری کنم که تلاش‌هایی برای ایجاد سازمان‌هایی در فضای اروپا و از جمله در منطقه اوراسیا صورت گرفته بود؛ سازمان‌هایی مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE). برای مثال، قرار بود این سازمان در نیمه نخست دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان پلی میان کشور‌ها و بستری برای گفت‌و‌گو عمل کند و در عین حال، دولت‌ها را گرد هم آورد. به عبارت دیگر، هدف صرفا تبادل دیدگاه‌ها نبود، بلکه قرار بود کشور‌ها از طریق بحث و بررسی جدی‌ترین چالش‌های امنیتی، راه‌حل‌های موثری برای آنها پیدا کنند.»