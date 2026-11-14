هشدار رئیس ستاد ارتش اسرائیل نسبت به اشتباه محاسباتی نتانیاهو

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در بخش تحلیلی تلویزیونی خود اعلام کرد، اسرائیل با معضل بزرگ ورود یا عدم ورود به جنگ با ایران مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، پایگاه خبری عبری زبان روتر نت به نقل از این رسانه نوشت: نیر دافوری خبرنگار و کارشناس مسایل نظامی شبکه در گزارش خود تاکید کرد، تل‌آویو این روز‌ها با معضل بزرگی در رابطه با انجام تهاجم به ایران مواجه است، چون درحال حاضر ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل تقریبا خود را در مقابل نخست وزیر، رئیس موساد، رئیس شورای امنیت اسرائیل و رئیس شاباک و حتی سفیر اسرائیل در واشنگتن تنها می‌بیند.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است، ایال زامیر همچنان بر موضع خود در مخالفت تاکید کرده و به مسئولین اسرائیلی هشدار می‌دهد که پیش از انجام هر اقدامی (اشتباهات محاسباتی) اهداف کلان و فراگیر ارتش اسرائیل را در نظر گرفته و به تبعات اقدام خود در ابعاد امنیتی (نظامی) و بین المللی توجه کنند.