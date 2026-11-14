تاج: نسل جدید وظیفه سنگینی برعهده دارد

رئیس فدراسیون فوتبال پس از دیدار تیم ملی مقابل فلسطین در تماس با اردوی تیم ملی ضمن خدا قوت به اعضا تیم به نکاتی اشاره کرد.

جوان آنلاین: به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون در این تماس ضمن خدا قوت به کلیه اعضا تیم عنوان کرد؛ پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال بزرگسالان بالاترین افتخار است و من خوشحالم نسل جدید با جلب اعتماد کادر فنی به این مهم نائل آمده و امیدوارم با بهره مندی از راهنمایی مربیان و تجربه هم بازیان قدیمی‌تر خود مسیر موفقیت را به خوبی و با سرعت بالا طی کنند.

وی افزود: ملی‌پوشان جدید باید بدانند وظیفه سنگینی برعهده آنها گذاشته شده است. از امشب چشم امید میلیون‌ها ایرانی و عاشقان میهن به تلاش و کوشش آنهاست و در شرایطی که مردم ماه‌هاست حماسه بی بدیلی رقم زده‌اند و کشور در یک دوره شورانگیز مقاومت در برابر خصم کینه جو به سر می‌برد، وظیفه همه ما صدچندان بوده و می‌بایست برای شادی دل مردم عزیزمان بیشتر و بیشتر تلاش کنیم.