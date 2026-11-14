کد خبر: 1390448
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعا‌های هسته‌ای نتانیاهو علیه ایران با هدف حفظ قدرت

3 نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی که در صورت تشکیل کابینه از سوی آیزنکوت و کنارگذاشته شدنش ازقدرت باید به دلیل پرونده های متعدد فساد روانه زندان شود، ادعاهای هسته‌ای خود علیه ایران را تکرار کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز شنبه ادعا کرد: دیدارم با گادی آیزنکوت (مأمور تشکیل کابینه در این رژیم)، بر درک من از اهمیت تشکیل یک کابینه وحدت در مقطع کنونی صحه گذاشت.

به گزارش مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در صورت تشکیل کابینه از سوی آیزنکوت و کنارگذاشته شدنش ازقدرت باید به دلیل پرونده‌های متعدد فساد روانه زندان شود، خطاب به گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه در این رژیم چنین التماس کرد: بیایید بدون هیچ‌گونه پیش شرطی وارد گفت‌و‌گو شویم و تمامی اختلافات را کنار بگذاریم. باید در خصوص امنیت (رژیم) اسرائیل و آینده آن، از جمله مسئله خدمت وظیفه عمومی (سربازی اجباری)، به توافق برسیم. باید کابینه وحدتی تشکیل دهیم که شامل تمام احزاب و جریان‌هایی باشد که از (رژیم جعلی) اسرائیل حمایت می‌کنند. بیایید پشت در‌های بسته و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی با هم بنشینیم؛ اختلافات و محدودیت‌های متقابل را کنار بگذاریم و به تفاهم برسیم.

به گزارش راشا تودی، بنیامین نتانیاهو که برای در قدرت ماندن خود از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند، اضافه کرد: ایران خواهان نابودی اسرائیل بوده و بار دیگر در تلاش برای احیای برنامه هسته‌ای خود است. ایران در استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه ما تردید نخواهد کرد.

وی که به دلیل شکست در برابر تهران در هر ۲ تجاوز پیشین به ایران، از سوی شهرک نشینان اشغالگر نیز تحت فشار قرارد دارد، در سخنانی عوام فریبانه مدعی شد: باید تهدید ایران را یک بار برای همیشه از میان برداریم!

برچسب ها: نتانیاهو ، ایران ، تهدید هسته ای
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