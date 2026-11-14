کد خبر: 1390447
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

توافق ایران و دانشگاه وابسته به واتیکان برای گسترش همکاری‌های علمی و دینی

3 سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سریر مقدس و رئیس جدید دانشگاه پاپی آنتونیانوم در دیداری با تأکید بر اثرگذاری گفت‌وگوی ادیان در ترویج صلح و مقابله با افراط‌گرایی، برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی و تبادل هیات‌های دانشگاهی توافق کردند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سریر مقدس، در دیدار با پروفسور جوزپه بوفون، رئیس جدید دانشگاه پاپی آنتونیانوم، درباره گسترش همکاری‌های علمی و دینی، تقویت گفت‌وگوی میان ادیان و نقش مراکز دانشگاهی در ترویج صلح و مقابله با افراط‌گرایی تبادل نظر کرد.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در محل ریاست دانشگاه آنتونیانوم و با حضور پروفسور پائولو کانچلی، عضو آکادمی پاپی، استاد دانشگاه، حقوقدان و عضو کمیسیون ویژه حمایت و ترویج حقوق بشر مجلس سنای ایتالیا برگزار شد، طرفین بر ضرورت گسترش تعاملات علمی و فرهنگی میان مراکز دانشگاهی ایران و واتیکان تأکید کردند.

در همین پیوند، دو طرف با اشاره به یادداشت تفاهم امضاشده میان دانشگاه پاپی آنتونیانوم و شماری از دانشگاه‌های ایران، درباره گام‌های عملی برای اجرای این توافق گفت‌و‌گو کردند و مقرر شد هیاتی از دانشگاه آنتونیانوم به سرپرستی رئیس این دانشگاه به ایران سفر کند و متقابلاً هیاتی از استادان و اندیشمندان دانشگاه‌های ایران نیز راهی واتیکان شود.

مختاری همچنین در این دیدار با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، ابعاد این اقدامات را تشریح و بر مقاومت و پایداری ملت ایران در برابر متجاوزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز نیاز دارد، تصریح کرد که ادیان الهی می‌توانند در تحقق این هدف نقشی اساسی ایفا کنند، به‌ویژه در شرایطی که برخی دولت‌ها فاقد اراده یا توانایی لازم برای پایان دادن به جنگ‌ها و منازعات هستند.

سفیر ایران در این زمینه به مواضع پاپ لئوی چهاردهم درباره ضرورت گفت‌و‌گو و همزیستی مسالمت‌آمیز اشاره کرد و گفت که مردم ایران برای دیدگاه‌ها و سخنان رهبر کاتولیک‌های جهان اهمیت و احترام قائل هستند.

رئیس دانشگاه آنتونیانوم نیز گفت‌و‌گو و تبادل اندیشه را از ضرورت‌های بنیادین شناخت متقابل و درک صحیح آموزه‌های دینی دانست و خاطرنشان کرد که در طول تاریخ، حتی در درون جهان مسیحیت نیز برداشت‌های افراطی از دین به بروز خشونت‌های فیزیکی و کلامی منجر شده است.

مختاری در ادامه با تأکید بر ضرورت تفسیر صحیح و روشمند متون مقدس اظهار داشت که برداشت‌های سطحی و افراطی از آموزه‌های دینی، چه در جهان اسلام و چه در مسیحیت، می‌تواند زمینه‌ساز خشونت و جنگ‌افروزی شود، حال آنکه هدف بنیادین ادیان، گسترش صلح، عدالت، رحمت و احترام به کرامت انسانی است.

وی با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها، رهبران دینی و اندیشمندان در مقابله با افراط‌گرایی تصریح کرد که ترویج قرائت عقلانی، اخلاقی و انسان‌دوستانه از متون مقدس، به‌ویژه برای نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر است.

سفیر ایران افزود که گفت‌وگوی میان ادیان نباید به رهبران مذهبی و استادان دانشگاه محدود بماند، بلکه لازم است دانشجویان و پژوهشگران جوان نیز در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند تا زمینه شناخت متقابل، مقابله با تعصب و تقویت همبستگی انسانی فراهم شود.

وی همچنین تأکید کرد که رهبران دینی باید با ارائه تفسیری مبتنی بر محبت، عدالت، رحمت و کرامت انسانی، در برابر سوءاستفاده از آموزه‌های مذهبی برای توجیه خشونت و جنگ‌افروزی ایستادگی کنند.

در این دیدار، پروفسور بوفون از سفیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهدای کتاب «مریم و مسیح در بیانات رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای» که به زبان انگلیسی در ایتالیا منتشر شده است، قدردانی کرد و وعده داد دیدگاه‌ها و تأملات خود درباره محتوای این اثر را در فرصتی مناسب ارائه کند.

این نشست با تبادل هدایایی شامل کتاب‌ها و اسناد تاریخی میان طرفین به پایان رسید.

برچسب ها: ایران ، واتیکان ، همکاری علمی
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