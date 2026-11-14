رهبر شهید متعلق به همه اقشار جامعه است

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل در نخستین جلسه ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید که صبح امروز (شنبه، ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵) برگزار شد، با تأکید بر اینکه وظایف شورای راهبردی باید مشخص باشد که قاعدتا سیاستگذاری است و به دنبال هدایت، حمایت و هماهنگی باید باشد، گفت: ما باید حد و مرز کار خود را روشن کنیم که قرار است تا کجا پیش برویم و ذیل این شورا ستاد اجرایی و کارگروه‌های متعدد لازم است تشکیل شود.

به گزارش تسنیم، مشاور رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادامه با بیان اینکه راهبرد‌ها و سیاستگذاری‌ها در این شورا باید در چارچوب نکات اصولی باشد که در متن حکم آمده است، یادآور شد: نکته مهم این است که بین اولین سالگرد و سالگرد در سال‌های بعد تفاوتی است که باید به آن نیز توجه شود. همانطور که برای امام راحل (ره) سال‌های سال برنامه داشته و خواهیم داشت برای امام شهید هم برنامه خواهیم داشت، اما اقتضائات سال اول متفاوت است که باید لحاظ شود.

حدادعادل در ادامه با بیان اینکه باید راهکار‌ها برای عدم غفلت از وجهه مردمی مراسم مشخص شود، اظهار کرد: امام و رهبری نیز همواره بر این موضوع تأکید داشتند که کار باید مردمی باشد، اما هدایت آن را حاکمیت انجام دهد. در این زمینه کسبه و مساجد وظایفی دارند که باید انجام شود. ما نیز می‌توانیم برای آنها تولید محتوا کنیم، اما استفاده از این محتوا‌ها را خود اصناف و اقشار انجام دهند.

مشاور رهبر شهید انقلاب اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه در حوزه بین الملل نیز با توجه به توطئه رسانه‌ای که برای پنهان کردن شخصیت رهبر شهید بوده و خواهد بود نیازمند ابتکاراتی هستیم، خاطرنشان کرد: ما باید روی دست سلطه رسانه‌ای بزنیم و پیام خود را برسانیم. آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز وظیفه سنگینی در این زمینه دارند که باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.