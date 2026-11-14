تمجید سید عمار حکیم از مقاومت ملت ایران

رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن درخواست برای پایان تنش‌ها در منطقه، مقاومت ملت ایران را ستود.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن ستایش مقاومت ملت ایران، بر ضرورت پایان تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق، در دیدار با جمعی از دانشجویان نخبه در بغداد، با اشاره به چالش‌های امنیتی عراق و ضرورت تداوم فعالیت‌های اطلاعاتی و آمادگی دائمی برای مقابله با هسته‌های خفته، بر اهمیت حل مسئله سلاح خارج از چارچوب حکومت، تحت هر عنوانی، تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد که عراق نباید به مقر یا گذرگاهی برای تهدید کشور‌های همجوار تبدیل شود.

رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن درخواست برای پایان تنش‌ها در منطقه، مقاومت ملت ایران را ستود.

حکیم با اشاره به اینکه حوادث منطقه به تغییرات بسیاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شده است، گفت: عراق از جمله کشور‌هایی است که در پی کاهش تولید و صادرات نفت، بیشترین آسیب را متحمل شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی عراق در میانجیگری میان ایران و آمریکا، تاکید کرد که تفاهم بهتر از جنگ و قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ و نه صلح است.