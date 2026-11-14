ادعای نقض حریم هوایی هند از سوی هواپیمای نظامی چین

جوان آنلاین: وبگاه هندی «اوت لوک» در خبری اختصاصی در این باره نوشت: هواپیمای نظامی چینی حریم هوایی هند را نقض کرد و به مدت ۲۰ دقیقه بر فراز منطقه «سیکیم» به پرواز درآمد.

به گزارش تسنیم، بنا بر این گزارش، این امر موجب صدور هشدار از سوی نیروی هوایی هند شد.

در این گزارش آمده است: این تحول از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که منطقه موردنظر بر «کریدور سیلیگوری» که یکی از حساس‌ترین بخش‌های خاک هند به شمار می‌رود، مشرف است.

بنابر این ادعا، این هواپیمای نظامی چینی در ارتفاع ۲۵ هزار پایی به پرواز خود ادامه داده است.

چین تاکنون واکنشی در این زمینه نشان نداده است.