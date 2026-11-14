جوان آنلاین: وبسایت اقتصادی اینترنشنال بیزینس تایمز نوشت که بدهی خانوار‌های آمریکایی به ۱۶۶ میلیارد دلار افزایش یافت که ۱۳۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.

به گزارش تسنیم، بنا بر این گزارش، این افزایش، مجموع بدهی خانوار‌های آمریکایی را به حدود ۱۹.۱ تریلیون دلار رساند که وام‌های مسکن بیشترین سهم را در رشد سه‌ماهه آن داشتند.

در پایان ماه سپتامبر، میانگین بدهی هر خانوار ۱۵۸ هزار و ۸۹۹ دلار بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه پیش از آن ۱۵۶ هزار و ۶۶۴ دلار بود.

ثبت رکورد تاریخی بدهی خانوار‌های آمریکا در شرایطی رخ داده است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در عبور و مرور انرژی از تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت انرژی به طور مستقیم بر قیمت کالا‌ها و خدمات اثر می‌گذارد و در شرایطی که خانوار‌ها هم‌زمان با تورم بالا و نرخ‌های بهره سنگین مواجه‌اند، رشد هزینه‌های معیشتی می‌تواند وابستگی به اعتبار و استقراض را تشدید کند؛ موضوعی که به افزایش بیشتر بدهی خانوار‌ها منجر می‌شود.

این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهد بدهی عمومی آمریکا نیز برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته است.

استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی در فضای مجازی با اشاره به این موضوع جنگ آمریکا علیه ایران را یک عامل عبور بدهی عمومی آمریکا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دانسته است.

هانکه نوشته است: جنگ انتخابی ترامپ علیه ایران، بانک عمو سام را ورشکسته کرده است