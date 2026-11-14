کد خبر: 1390439
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱
ورزش » ساير

کارت قرمز به داد قلعه‌نویی رسید؛ پیروزی سخت ایران برابر فلسطین

3 تیم ملی فوتبال ایران در حالی موفق به شکست فلسطین شد که حریف بیش از ۲۰ دقیقه پایانی مسابقه را با یک بازیکن کمتر دنبال کرد.

جوان آنلاین: تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در دیداری تدارکاتی امروز شنبه ۲۳ آبان و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق با قضاوت مهند قاسم به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی پایان رسید. سردار آزمون و صالح حردانی گل‌های این بازی را به ثمر رساندند.

تیم ملی ایران در شرایطی به سختی برابر فلسطین به پیروزی رسید که تیم ملی ژاپن امروز در دیدار با برزیل توانست ۳ بر ۲ به پیروزی برسد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

محمد خلیفه (حبیب فرعباسی)، جعفر سلمانی (دقیقه ۴۶-حسین گودرزی)، علی نعمتی، محمد قربانی (دقیقه ۴۶- محمد قربانی)، امین حزباوی، آریا یوسفی (دقیقه ۴۶ -صالح حردانی) - سعید عزت‌اللهی (۶۹- امید نورافکن)، محمدجواد حسین‌نژاد (دقیقه ۴۶ - محمدمهدی محبی) - مهدی محبی، دنیس درگاهی (دقیقه ۴۶-سردار آزمون) - امیرحسین حسین‌زاده (۶۹- اسماعیل قلی‌زاده)

ترکیب تیم ملی فوتبال فلسطین:

رامی حماده، مصعب بطاط، خالد ابو الهیجا، یاسر حمد، عمید صوافطه، عمید مجاجنه، آگوستین منصور (۵۶- عبدالهادی راشد)، زید قنبر (۷۹- عناس)، خالد النبریصی (۷۹- عدی دباغ)، بدر موسی (۵۶- احمد الغاغ) و اسد حملاوی (۷۰- علی رابعی)

شروع خوب ایران

شاگردان امیر قلعه‌نویی از دقیقه ۱۱ با ارسال جعفر سلمانی و شوت دنیس درگاهی نخستین موقعیت جدی خود را ایجاد کردند، اما ضربه این بازیکن پس از برخورد به مدافع فلسطین راهی به دروازه پیدا نکرد.

در ادامه، همکاری بازیکنان ایران از سمت چپ و ارسال خطرناک سلمانی در دقیقه ۱۹ می‌توانست به گل منجر شود، اما مدافع فلسطین با تکلی به‌موقع مانع از گلزنی حسین‌زاده شد. دو دقیقه بعد نیز شوت آریا یوسفی از داخل محوطه جریمه با واکنش دروازه‌بان فلسطین مهار شد.

تیرک دروازه به کمک فلسطین آمد

مهم‌ترین فرصت ایران در نیمه نخست در دقیقه ۲۵ رقم خورد؛ جایی که ارسال محمدجواد حسین‌نژاد از روی نقطه کرنر با ضربه سر محمد قربانی همراه شد، اما توپ پس از برخورد به تیر دروازه از گل شدن بازماند.

به این ترتیب، تیم ملی ایران با وجود خلق چند موقعیت جدی و برخورد توپ به تیر دروازه فلسطین، نتوانست در نیمه نخست به گل برسد.

شروع هجومی ایران در نیمه دوم

در دقیقه ۴۷، ارسال عزت‌اللهی به محوطه جریمه با ضربه سر سردار آزمون همراه شد و در ادامه محمد محبی صاحب موقعیت گلزنی شد، اما ضربه این بازیکن با واکنش دروازه‌بان فلسطین از روی خط دروازه برگشت داده شد.

سه دقیقه بعد نیز محبی با یک پاس عمقی زیبا، حسین‌زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما ضربه این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه فلسطین به بیرون رفت تا ایران همچنان در باز کردن دروازه حریف ناکام بماند.

در دقیقه ۶۳، ارسال خطرناک حسین گودرزی از سمت چپ با ضربه سر محمدمهدی محبی همراه شد که توپ از کنار دروازه فلسطین به بیرون رفت.

فلسطین ۱۰ نفره شد

یک دقیقه بعد، عمید صوافطه به دلیل ضربه زدن با دست به صورت عزت‌اللهی، دومین کارت زرد خود را دریافت کرد تا با اخراج از زمین، تیم ملی فلسطین ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد.

ایران پس از این اتفاق فشار حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۷۵، ارسال بلند صالح حردانی از سمت راست با ضربه سر امین حزباوی به سردار آزمون رسید، اما ضربه این مهاجم با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

آزمون قفل دروازه فلسطین باز کرد

سرانجام در دقیقه ۷۷ قفل دروازه فلسطین باز شد. پس از همکاری بازیکنان ایران از سمت چپ، پاس کوتاه قلی‌زاده به حسین گودرزی رسید و ارسال دقیق این بازیکن با ضربه محکم بغل پای سردار آزمون همراه شد تا مهاجم تیم ملی گل نخست ایران را به ثمر برساند.

دو دقیقه بعد نیز افشین صادقی با حرکتی تکنیکی، امیرمحمد رزاقی‌نیا را صاحب موقعیت کرد، اما شوت این بازیکن از کنار دروازه فلسطین به بیرون رفت.

حردانی کار فلسطین را یکسره کرد

در دقیقه ۸۴، تیم ملی ایران بار دیگر از سمت چپ حمله‌ای خطرناک ترتیب داد. پس از همکاری بازیکنان ایران، حسین گودرزی در موقعیت ارسال قرار گرفت و توپ را به محوطه جریمه فلسطین فرستاد تا صالح حردانی با جاگیری مناسب و ضربه کف پا، گل دوم ایران را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل افزایش دهد.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، تیم ملی فلسطین ، امیر قلعه نویی
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