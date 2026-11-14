واکنش بقائی به تهدید مقامات آمریکایی به ارتکاب جنایت علیه ایرانیان

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز مقامات تروریست آمریکایی علیه ملت ایران، در شبکه ایکس نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا با این بیان که «آن‌ها بالاخره باید غذا بخورند»، وقیحانه ایرانیان را تهدید به تحمیل گرسنگی می‌کند.

وی تاکید کرد: این سخنان، اعتراف دیگری است به نیت آمریکا برای ارتکاب جنایات جنگی که در واقع ادامه جنایاتی است که در جریان جنگ‌های تجاوزکارانه قبلی و تروریسم اقتصادی جاری مرتکب شده‌اند. در واقع، آمریکا پس از چند دهه سیاست تهدید، تحریم، تروریسم و تجاوز، همچنان همان اشتباهات را تکرار می‌کند و فقط هر بار آنها را در قالب نام‌هایی تازه بسته‌بندی می‌نماید.

بقائی گفت: این روند، نمونه‌ای روشن از «نابخردی» است که باربارا تاکمن در کتاب «سیر نابخردی» توصیف کرده است: دولتی که بر مسیری فاجعه‌بار اصرار می‌ورزد، از شکست‌های خود درس نمی‌گیرد و هر شکستی صرفا باعث اصرار بیشتر بر ادامه اشتباهاتش می‌شود.