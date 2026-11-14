نماینده پارلمان لبنان: اولویت کنونی آزادسازی اراضی اشغالی لبنان است

نماینده پارلمان لبنان با تأکید بر ضرورت وحدت لبنانی‌ها و اجتناب از دودستگی‌ها، گفت که اولویت کنونی، آزادسازی سرزمینمان از اشغال رژیم اسرائیل است.

جوان آنلاین: «طونی فرنجیه» نماینده پارلمان لبنان در مصاحبه با پایگاه «العهد» گفت: اولویت در این مرحله، آزادسازی سرزمین از اشغال اسرائیل، احیای حاکمیت بر سراسر اراضی لبنان و حمایت از ارتش کشورمان است.

به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: وحدت لبنانی‌ها و عدم دودستگی‌ها برای مقابله با دشمن اسرائیلی و تقویت جبهه داخلی ضروری است.

فرنجیه همچنین تصریح کرد که مسائل اختلافی را می‌توان پس از عقب‌نشینی دشمن از جنوب لبنان و گسترش سلطه ارتش بر سراسر کشور، بررسی کرد همچنانکه به مساله سلاح نیز می‌توان در چارچوب گفت‌وگوی ملی به دور از دودستگی‌های داخلی پرداخت.

در همین ارتباط رسانه‌های لبنان امروز از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «الخیام»، «الخریبه»، منطقه واقع میان شهرک‌های «میفدون» و «زوطر شرقی» و حومه شهرک «برعشیت» و نیز شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین شهرک‌های «القصیر» و «وادی زبقین» در جنوب لبنان از سوی توپخانه ارتش اشغالگر گلوله باران شد.

از سوی دیگر یک تانک مراکاوا رژیم صهیونیستی چند گلوله به حومه «برعشیت» در جنوب لبنان شلیک کرد.