کد خبر: 1390432
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد نخستین سالگرد عروج امام شهید:

خون امام شهید انگیزه ما را برای ادامه راه ایشان دوچندان کرد

1 مردم در جبهه خیابان پشتوانه بزرگی برای کشور فراهم کردند

جوان آنلاین: معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب نه‌تنها خللی در تداوم مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان ایجاد نکرد، بلکه انگیزه، انسجام و توان مسئولان و مردم را برای ادامه این راه افزایش داد، گفت: خون امام شهید انقلاب نیز مانند حیات ایشان برکات فراوانی داشت و به همه ما انگیزه‌ای تازه برای ادامه راه ایشان بخشید. 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف در جلسه ستاد نخستین سالگرد عروج امام مجاهد شهید تأکید کرد: مراسم سالگرد شهادت رهبر انقلاب باید با محوریت مردم برگزار شود و دولت و نهاد‌های حاکمیتی صرفاً نقش سیاست‌گذاری، راهبری و تسهیل‌گری داشته باشند. وی شهادت رهبر انقلاب اسلامی را ضایعه‌ای سنگین و دردناک توصیف کرد و اظهار داشت: «خون امام شهیدمان همچون حیات ایشان برکات فراوانی داشت و به همه ما انگیزه جدیدی برای تداوم راهی که ایشان ترسیم کرده بودند، داد.» معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر تداوم مسیر رهبر شهید انقلاب افزود: با شهادت ایشان نه‌تنها خللی در ادامه این مسیر ایجاد نشد، بلکه انگیزه، انسجام و توان ما برای ادامه راه افزایش یافت. وی با اشاره به ضرورت تبیین شخصیت، اندیشه‌ها و مسیر رهبر شهید انقلاب برای نسل‌های آینده، برگزاری نخستین سالگرد شهادت ایشان را مسئولیتی ملی، اسلامی و فراملی دانست و خواستار آغاز هرچه سریع‌تر فعالیت کمیته‌ها، کارگروه‌ها و ستاد‌های استانی شد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رابطه معنوی خود با رهبر شهید انقلاب، خاطره‌ای از حضور اعلام‌نشده ایشان در مراسم فاطمیه سال گذشته در حسینیه امام خمینی (ره) بیان کرد و گفت: «هنگام حضور ایشان در آن مراسم، احساس کردم که روی زمین نیستم.» عارف افزود: اکنون نیز شرایط من نسبت به پیش از شهادت ایشان متفاوت شده و انگیزه بیشتری برای ادامه راه امام شهید پیدا کرده‌ام و فکر می‌کنم همه ما همین انگیزه را داریم. وی با بیان اینکه هیچ‌یک از حاضران تمایلی نداشتند در چنین جلسه‌ای برای برنامه‌ریزی سالگرد شهادت رهبر انقلاب حضور داشته باشند، اظهار کرد: «هیچ‌کدام از ما نمی‌خواستیم در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم. امام شهید به آرزوی خود یعنی شهادت رسیدند، اما وظیفه ما این است که تبیین روشنی از شخصیت و مسیر ایشان به مردم کشورمان، مسلمانان و آزادگان جهان ارائه کنیم.» معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید ابعاد مختلف شخصیت و مسیر رهبر شهید انقلاب به‌گونه‌ای برای جامعه و نسل‌های آینده تبیین شود که اندیشه‌ها و راهبرد‌های ایشان به‌درستی شناخته شود. عارف با انتقاد از تحلیل‌های دشمنان درباره شرایط جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان همواره با محاسبات مادی به ارزیابی شرایط کشور پرداخته‌اند و هیچ‌گاه درک درستی از نظام جمهوری اسلامی و پشتوانه مردمی آن نداشته‌اند. وی اظهار کرد: دشمنان با تصوری خام گمان می‌کردند می‌توانند انقلاب اسلامی را مهار کنند، اما به دلیل پشتوانه مردمی نظام در تحقق این هدف ناکام ماندند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور مردم در عرصه حمایت از کشور افزود: مردم با حضور ۹ ماهه خود در «جبهه خیابان»، پشتوانه بزرگی برای تمدن اسلامی و ایرانی فراهم کرده‌اند. عارف با اشاره به مقاومت ایران در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: چه کسی تصور می‌کرد ایران اسلامی در برابر یک ابرقدرت مدعی و رژیم صهیونیستی مقاومت کند و آنان به هیچ‌یک از اهداف خود نرسند؟ وی افزود: دشمن هرچه بیشتر برای تحقق اهداف خود تلاش می‌کند، بیشتر در باتلاقی که به گفته او خود ایجاد کرده است، گرفتار می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تبیین ابعاد شهادت رهبر انقلاب در سطح بین‌المللی گفت: برگزاری نخستین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید، تنها یک وظیفه ملی نیست، بلکه مسئولیتی اسلامی و فراملی است. باید برای مردم جهان و نسل‌های آینده تبیین کنیم که مدعیان آزادی و حقوق بشر چه ظلم‌ها و جنایاتی مرتکب شده‌اند. عارف با تأکید بر ضرورت آغاز برنامه‌ریزی برای نخستین سالگرد شهادت رهبر انقلاب گفت: وظیفه ستاد سالگرد، سیاست‌گذاری و راهبری است و اجرای مراسم باید بر عهده مردم باشد. عارف تصریح کرد: «این مراسم باید مردمی باشد و دولت و حکومت صرفاً نقش تسهیل‌گری و فراهم‌کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مردم را داشته باشند.» وی با تأکید بر حفظ ماهیت مردمی مراسم، خواستار آن شد که برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که مردم محور اصلی برگزاری آیین‌های سالگرد باشند و دستگاه‌های اجرایی شرایط لازم را برای مشارکت آنان فراهم کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف ستاد، بر آغاز به‌موقع برنامه‌ریزی‌ها و مشخص‌شدن وظایف کمیته‌های تخصصی تأکید کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رئیس جمهور ، رهبر شهید انقلاب ، عارف
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