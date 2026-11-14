نخست‌وزیر عراق و سفیر انگلیس در بغداد ضمن بررسی تحولات منطقه، بر لزوم مهار تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «عرفان صدیق» سفیر انگلیس در بغداد با «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این دیدار، درباره روابط دوجانبه، راه‌های گسترش همکاری‌ها، توسعه مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های توسعه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

نخست‌وزیر عراق و سفیر انگلیس همچنین ضمن بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی منطقه و جهان، بر ضرورت حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.

روز گذشته نیز «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در دیدار با فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه عراق درباره تحولات جاری منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مهار بحران‌ها گفت‌و‌گو کرد.

نادر زکی، سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دو طرف در این دیدار دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و راهکار‌های کاهش تنش و جلوگیری از تشدید بحران‌ها تبادل کردند.