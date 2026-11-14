آسمان امریکا زمینگیر شد

اختلال گسترده در سامانه کنترل ترافیک هوایی امریکا که برخی آن را به حملات سایبری نسبت می‌دهند، هزاران پرواز داخلی و خارجی را برای چند ساعت متوقف کرد و بار دیگر ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و هوانوردی این کشور را نشان داد. این توقف که طولانی‌ترین زمینگیری پرواز‌ها از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به شمار می‌رود، نشان داد که زیرساخت‌های فرسوده هوانوردی و مشکلات کلان امریکا در داخل همچنان لاینحل باقی مانده است، درحالی که دولت ترامپ به‌جای رفع این بحران‌ها، تمرکز خود را بر تقویت زرادخانه نظامی گذاشته است.

جوان آنلاین: اختلال گسترده در سامانه کنترل ترافیک هوایی امریکا که برخی آن را به حملات سایبری نسبت می‌دهند، هزاران پرواز داخلی و خارجی را برای چند ساعت متوقف کرد و بار دیگر ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و هوانوردی این کشور را نشان داد. این توقف که طولانی‌ترین زمینگیری پرواز‌ها از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به شمار می‌رود، نشان داد که زیرساخت‌های فرسوده هوانوردی و مشکلات کلان امریکا در داخل همچنان لاینحل باقی مانده است، درحالی که دولت ترامپ به‌جای رفع این بحران‌ها، تمرکز خود را بر تقویت زرادخانه نظامی گذاشته است.

درحالی که مقامات امریکایی همواره ادعا می‌کنند پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها و فناوری هوایی جهان را در اختیار دارند، اتفاقات روز جمعه در بخش هوانوردی این کشور خلاف این ادعا را اثبات کرد. اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی سازمان هوانوردی فدرال امریکا (FAA) جمعه شب شبکه حمل‌ونقل هوایی این کشور را با بحرانی کم‌سابقه مواجه کرد. در پی بروز مشکل در سامانه‌های ارتباطی و کنترل ترافیک هوایی، مقام‌های امریکایی دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی را صادر کردند، تصمیمی که به لغو بیش از ۴ هزار پرواز و ثبت بیش از ۱۰هزار مورد تأخیر انجامید. همچنین حدود ۷۰۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه نیز لغو شد.

به گزارش الجزیره، با وجود گمانه‌زنی‌های اولیه درباره احتمال وقوع حمله سایبری، مقامات امریکایی اعلام کردند بررسی‌های امنیتی تاکنون شواهدی از خرابکاری عمدی پیدا نکرده است و نقص فنی در زیرساخت‌های ارتباطی، محتمل‌ترین علت حادثه به شمار می‌رود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد منشأ اختلال، شبکه ارتباطی خصوصی مورد استفاده سازمان هوانوردی فدرال امریکا بوده است؛ شبکه‌ای که مراکز کنترل ترافیک هوایی و تأسیسات مختلف هوانوردی را به یکدیگر متصل می‌کند و انتقال اطلاعات عملیاتی و ارتباطات ضروری را برعهده دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع آگاه، به‌روزرسانی تجهیزات شبکه و راه‌اندازی مجدد سامانه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکل در زیرساخت ارتباطی شد.

شان دافی، وزیر حمل و نقل امریکا گفت که حریم هوایی (۰۱:۱۵ به وقت گرینویچ در روز شنبه) پس از بیش از چهار ساعت اختلال بازگشایی شد. دافی با هشدار به اینکه پرواز‌ها بلافاصله از سرگرفته نخواهند شد، گفت: «ما حریم هوایی را باز کرده‌ایم. این روند کند خواهد بود و از مسافران می‌خواهیم با شرکت‌های هواپیمایی خود مشورت کنند.»

این اختلال علاوه بر فرودگاه‌های بزرگ امریکا، بر برنامه پرواز‌های بین‌المللی نیز تأثیر گذاشت. شرکت‌های هواپیمایی در کشور‌های مختلف از جمله کانادا و مکزیک با دریافت درخواست‌هایی از سازمان هوانوردی امریکا، محدودیت‌هایی برای پرواز‌های عازم این کشور اعمال کردند. یوروکنترل نیز اعلام کرد در هماهنگی با درخواست FAA، پرواز‌های ورودی به امریکا را به حالت تعلیق درآورده است. سازمان هوانوردی غیرنظامی انگلیس اعلام کرد با توجه به تلاش شرکت‌های هواپیمایی برای جابه‌جایی مسافرانی که سفرشان تحت تأثیر توقف پرواز‌ها قرار گرفته است، احتمال بروز اختلال‌های بیشتر وجود دارد. این سازمان از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از شرکت هواپیمایی مربوطه پیگیری کنند. کارشناسان هشدار داده‌اند که بازگشت برنامه پرواز‌ها به وضعیت عادی ممکن است چند روز طول بکشد.

این بزرگ‌ترین توقف زمینی سراسری از همه پرواز‌های خروجی از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. با این حال، مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی امریکا گفت: «همه در امان هستند، این ۱۱ سپتامبر دیگری نیست و هیچ حمله سایبری مشکوکی رخ نداده است». دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا نیز در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز در واکنش به لغو پرواز‌ها گفت: به نظر نمی‌رسد توقف پرواز‌ها ناشی از حمله سایبری یا هوش مصنوعی بوده باشد.

زیرساخت‌های قدیمی

با وجود تولید سالانه صد‌ها هواپیمای پیشرفته در امریکا، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های هوانوردی این کشور همچنان با کمبود‌های جدی روبه‌روست. وزیر حمل‌ونقل امریکا علت اختلال جمعه را اضافه‌بار داده‌ای در تجهیزات قدیمی مخابراتی از جمله سوئیچ‌ها و روتر‌های مورد استفاده در سامانه کنترل ترافیک هوایی اعلام کرد. به گفته وی، زیرساخت‌های ارتباطی این سامانه همچنان از فناوری‌های قدیمی و خطوط مسی متعلق به دهه ۱۹۸۰ استفاده می‌کنند، تجهیزاتی که در جریان انتقال حجم بالای داده‌ها دچار اختلال شدند و اطلاعات ناهماهنگی را در اختیار مراکز کنترل قرار دادند. ترامپ نیز گفت که احتمالاً بحران هوانوردی نتیجه اتکا به سامانه‌ای باشد که بخش‌هایی قدیمی و از کارافتاده دارد. از این‌رو، دولت ترامپ بلافاصله از کنگره خواست ۵۰میلیارد دلار برای نوسازی سامانه‌های فرسوده کنترل ترافیک هوایی اختصاص دهد.

این در حالی است که ترامپ طی دو سال گذشته تمرکز خود را بر تقویت زرادخانه نظامی امریکا گذاشته و با ایجاد تنش در خارج از مرز‌های این کشور، بودجه پنتاگون را به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش داده است. بنابراین، فرسودگی زیرساخت‌های هوایی در شرایطی که بودجه‌های نظامی امریکا سر به فلک کشیده، می‌تواند توانمندی‌های واشینگتن را در عرصه بین‌المللی با تردید مواجه کند. این درحالی است که ترامپ همواره به برتری هوایی امریکا می‌بالد و این کشور را قدرت نخست جهان می‌داند، اما ناتوانی در تأمین امنیت آسمان خود، شکاف میان این ادعا و واقعیت را آشکار می‌کند.